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Обнаружен ген супружеской неверности
Американские ученые связали супружескую неверность с одним из вариантов гена дофаминового рецептора, сообщает WebMD.
Сотрудники Нью-йоркского государственного университета в Бингхэмтоне опросили 181 молодого добровольца об особенностях половой жизни, после чего взяли у них образцы ДНК для анализа. 77 участников исследования сообщили, что хотя бы однажды вступали в половую связь.
Анализируя ДНК добровольцев, ученые сконцентрировались на гене DRD4, кодирующем дофаминовый рецептор D4. Предыдущие исследования показали, что различные варианты этого гена влияют на особенности поведения, связанные с риском и получением удовольствия от пищи, власти, новых ощущений и т.п.
В результате анализа выяснилось, что люди, обладающие вариантом 7R+ рецептора D4, сильнее остальных склонны к измене своему партнеру или партнерше. 50% обладателей этого варианта гена сообщили, что вступали в половую связь на стороне или в однократную половую связь с незнакомым прежде человеком. Среди остальных участников таких оказалось лишь 22%. Выявленное не зависело от пола участников.
По словам руководителя исследования Джастина Гарсиа, влияние дофаминового рецептора на изучаемые аспекты половой жизни, скорее всего, реализуется в системе награды мозга, медиатором в которой служит дофамин. Эта система отвечает за получение удовольствия от различных действий и за тягу к ним. Кроме того, эта система играет центральную роль в формировании зависимости от наркотиков, таких, например, как героин и кокаин.
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