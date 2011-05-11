Радужные глины

Глина бывает белой, красной, желтой, зеленой, серой и голубой. Каждый ее вид обладает набором своих специфических свойств. Как найти ту глину, которая полезна именно вам?

Зеленая, голубая и белая глины на прилавках встречаются гораздо чаще, чем другие виды. Продаются они в чистом виде и в составах уже готовых масок, шампуней и даже зубных паст. Скажем несколько слов о каждой из этих трех глин.

Зеленая глина в основном используется для лечения волос и кожи головы, для борьбы с себореей. Способствует сужению пор и улучшает функцию сальных желез. Вызывает приток крови к поверхности кожи и обеспечивает ее необходимым питанием. Стимулирует регенерацию клеток кожи. Подтягивая кожу, восстанавливает линию лица. Смягчает, разглаживает морщины и снимает отечность. Кроме того, зеленая глина способствует нормализации обмена веществ и обладает антибактериальными свойствами.

Голубая глина содержит все минеральные соли и микроэлементы, в которых мы нуждаемся: кремнезем, фосфат, железо, азот и др. Это прекрасное противовоспалительное средство. Она обладает свойством очищать и дезинфицировать кожу, активизирует кровообращение и усиливает процесс клеточного обмена. Используется в народной медицине как эффективнейшее средство борьбы с облысением.

Полезные свойства белой глины, или каолина, были известны еще Гиппократу - он описал их в IV веке до н.э. Белая глина неизменно входила в состав масок для красавиц всех времен. Богатая кремнеземом, цинком и магнием, она укрепляет ломкие и слабые волосы, обладает регенерирующим свойством. Лучше всего подходит для тонкой и вялой кожи.

Красная, желтая и серая - более редкие виды глин. Они редко продаются в чистом виде - в основном в составе уже готовых масок.

Красная глина улучшает кровоснабжение кожи. Снимает аллергию; хороша для чувствительной, склонной к покраснению кожи.

Желтая глина способна выводить токсины и насыщать кожу кислородом. Богата железом и калием. Помогает вялой коже.

Серая глина обладает увлажняющими и тонизирующими свойствами. В ней нуждается обезвоженная, сухая кожа.

Предлагаем несколько рецептов применения косметических глин. Общее правило - маски для лица следует держать около 20 мин., до полного высыхания глины. Затем она смывается водой и на лицо наносится питательный крем.

Маска для лица из косметической глины: залейте две-три ложки косметической глины холодной водой (от горячей она теряет свои свойства) и размешайте до консистенции сметаны. Добавьте яичный желток, несколько капель оливкового масла, лимон или ромашку. Можно использовать один или два ингредиента.

Маска для лица из белой глины и меда (подтягивающая): тщательно перемешайте 3 чайные ложки белой глины, 3 столовые ложки молока и 1 чайную ложку меда. Наложите массу плотным слоем на хорошо очищенную кожу.

Маска из белой глины и талька (высушивающая): смешайте тальк и глину в пропорции 1:1 (по 2 столовые ложки) и добавьте в смесь 2 столовые ложки свежего молока.