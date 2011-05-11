www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Что помогает от морщин?

11 Мая 2011, 17:53 | Дальний Восток

Будем откровенны, на данный момент существуют лишь четыре научно доказанные разновидности ингредиентов в косметике, помогающие избавиться от морщин, сообщает kak-ya.ru/. Все остальные входящие в них средства дают только внешнее изменение качества кожи, «эффект» от которого проходит, стоит только прекратить ими пользоваться.

Что же делать? Как отделить иллюзии от результата? Изучаем внимательно упаковку и верим только тому, что там написано. Итак, список того, что действительно способно разгладить неглубокие морщины.

РЕТИНОЛ

Ретиноиды (производные витамина А) - разглаживают кожу, выравнивают цвет лица, обновляют кожу, регулируют деятельность сальных желез, уменьшают воспаления на коже. Единственное средство, и это научно доказано, которое способно восстанавливать коллаген. Если вы с 25 лет начинаете пользоваться средствами с ретиноидами, то через 20 лет ваша кожа будет выглядеть гораздо моложе вашего биологического возраста. К тому же он поможет избавиться от таких проблем, как акне, прыщики и т.п.

Ищите в составе: Retinol.

ФРУКТОВЫЕ КИСЛОТЫ

АНА-кислоты (молочная, гликолевая, яблочная, цитрусовая и пр.) устраняют мелкие морщины, пигментацию, осветляют, выравнивают тон кожи. Пилинг с фруктовыми кислотами - щадящая альтернатива механическому пилингу. Когда верхний слой клеток снят, кожа быстро восстанавливается, она более молодая, здоровая, лучше воспринимает активные компоненты уходовой косметики. Пилинги фруктовыми кислотами выше 20% лучше проводить под надзором косметолога, домашние пилинги можно проводить самостоятельно с 25-30 лет в зависимости от состояния кожи, примерно один раз в две недели, если концентрация кислот в креме небольшая - до 5%, их можно делать чаще. Обратите внимание на противопоказания и предосторожности, прежде чем воспользоваться кремом.

Выходя из дома, обязательно пользуйтесь средствами с SPF, в противном случае, последствия могут быть негативны.

Ищите в составе:

- альфа-гидроксиэтановая кислота (Alpha-hydroxyethanoic Acid),

- лимонная кислота (Citric Acid),

- дигидроксиянтарная кислота (Dihydroxysuccinic Acid),

- глюконолактон (Gluconolactone),

- гликолевая кислота (Glycolic Acid),

- гидроксиуксусная кислота (Hydroxyacetic Acid),

- гидроксикаприловая кислота (Hydroxycaprylic Acid),

- гидроксипропионовая кислота (Hydroxypropionic Acid),

- гидроксиянтарная кислота (Hydroxysuccinic Acid),

- молочная кислота (Lactic Acid),

- яблочная кислота (Malic Acid/Apple Acid),

- смешанная фруктовая кислота (Mixed Fruit Acid),

- моногидроксиянтарная кислота (Monohydroxysuccinic Acid),

- винная кислота (Tartaric Acid).

АНТИОКСИДАНТЫ

В процессе эволюции в организме человека сформировалась защитная антиоксидантная система, действующая наподобие ловушки и обрывающая цепные свободнорадикальные реакции, предохраняя тем самым клетки организма от разрушения. Антиоксиданты работают сообща, восстанавливая друг друга, но при сильном УФ-излучении их количество уменьшается, а активность снижается, затем под влиянием УФ-излучения в коже образуются свободные радикалы. Именно они вносят наибольший вклад в процесс фотостарения. Поэтому, до того как подставить кожу солнечным лучам, надо позаботиться о хорошей антиоксидантной защите. Для этого надо принимать определенные пищевые добавки, а также пользоваться кремами и солнцезащитными средствами, содержащими антиоксиданты.

Антиоксиданты нового поколения получают из плодов кофейного дерева, коры сосны, красного винограда, облепихи, гамамелиса, конского каштана, зеленого чая. Также это может быть: идебенон, коэнзим Q10, витамин С, Р, К, Е, соединения, содержащие аминокислоты: глютатион, цистеин, метионин, цитохром С, хелаты, микроэлементы: селен, цинк.

Антиоксиданты улучшают состояние кожи и предотвращают негативные влияния на кожу окружающей среды. Будет очень полезно принимать антиоксиданты не только внешне, но и внутрь.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Кремы с гиалуроновой кислотой прекрасно увлажняют кожу, улучшают ее качество, один минус - молекула гиалуроновой кислоты слишком велика и не способна проникать в кожу, так что пока лучший эффект гиалуроновая кислота имеет в качестве инъекций.

Ищите в составе: Hualuronic Acid (гиалуроновая кислота).

УФ-ФИЛЬТРЫ

Все эти ингредиенты будут бессильны, если не использовать средства с солнцезащитными фильтрами. Ни зимой, ни летом не выходите на улицу, не нанеся на кожу средств с солнцезащитным фильтром, это может быть крем, тональный крем, пудра (средство с солнцезащитным фактором должно наноситься самым верхним), иначе его действие становится не эффективным.

Ищите в составе как минимум 2, а лучше 3, из:

- диоксид титана (titanium dioxide),

- оксид цинка (zinc oxide),

- Mexoryl XL (drometrizole trisiloxane),

- Tinosorb M (methylene bis-benzotriazolyl),

- Tinosorb S (bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine),

- Mexoryl SX (terephtalilydene dicamphor sulfonic acid),

- Parsol 5000 (4-methylbenzylidene camphor),

- Parsol SLX (Polysiloxane-15).

Автор: kak-ya.ru/
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru