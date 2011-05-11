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Что помогает от морщин?
Будем откровенны, на данный момент существуют лишь четыре научно доказанные разновидности ингредиентов в косметике, помогающие избавиться от морщин, сообщает kak-ya.ru/. Все остальные входящие в них средства дают только внешнее изменение качества кожи, «эффект» от которого проходит, стоит только прекратить ими пользоваться.
Что же делать? Как отделить иллюзии от результата? Изучаем внимательно упаковку и верим только тому, что там написано. Итак, список того, что действительно способно разгладить неглубокие морщины.
РЕТИНОЛ
Ретиноиды (производные витамина А) - разглаживают кожу, выравнивают цвет лица, обновляют кожу, регулируют деятельность сальных желез, уменьшают воспаления на коже. Единственное средство, и это научно доказано, которое способно восстанавливать коллаген. Если вы с 25 лет начинаете пользоваться средствами с ретиноидами, то через 20 лет ваша кожа будет выглядеть гораздо моложе вашего биологического возраста. К тому же он поможет избавиться от таких проблем, как акне, прыщики и т.п.
Ищите в составе: Retinol.
ФРУКТОВЫЕ КИСЛОТЫ
АНА-кислоты (молочная, гликолевая, яблочная, цитрусовая и пр.) устраняют мелкие морщины, пигментацию, осветляют, выравнивают тон кожи. Пилинг с фруктовыми кислотами - щадящая альтернатива механическому пилингу. Когда верхний слой клеток снят, кожа быстро восстанавливается, она более молодая, здоровая, лучше воспринимает активные компоненты уходовой косметики. Пилинги фруктовыми кислотами выше 20% лучше проводить под надзором косметолога, домашние пилинги можно проводить самостоятельно с 25-30 лет в зависимости от состояния кожи, примерно один раз в две недели, если концентрация кислот в креме небольшая - до 5%, их можно делать чаще. Обратите внимание на противопоказания и предосторожности, прежде чем воспользоваться кремом.
Выходя из дома, обязательно пользуйтесь средствами с SPF, в противном случае, последствия могут быть негативны.
Ищите в составе:
- альфа-гидроксиэтановая кислота (Alpha-hydroxyethanoic Acid),
- лимонная кислота (Citric Acid),
- дигидроксиянтарная кислота (Dihydroxysuccinic Acid),
- глюконолактон (Gluconolactone),
- гликолевая кислота (Glycolic Acid),
- гидроксиуксусная кислота (Hydroxyacetic Acid),
- гидроксикаприловая кислота (Hydroxycaprylic Acid),
- гидроксипропионовая кислота (Hydroxypropionic Acid),
- гидроксиянтарная кислота (Hydroxysuccinic Acid),
- молочная кислота (Lactic Acid),
- яблочная кислота (Malic Acid/Apple Acid),
- смешанная фруктовая кислота (Mixed Fruit Acid),
- моногидроксиянтарная кислота (Monohydroxysuccinic Acid),
- винная кислота (Tartaric Acid).
АНТИОКСИДАНТЫ
В процессе эволюции в организме человека сформировалась защитная антиоксидантная система, действующая наподобие ловушки и обрывающая цепные свободнорадикальные реакции, предохраняя тем самым клетки организма от разрушения. Антиоксиданты работают сообща, восстанавливая друг друга, но при сильном УФ-излучении их количество уменьшается, а активность снижается, затем под влиянием УФ-излучения в коже образуются свободные радикалы. Именно они вносят наибольший вклад в процесс фотостарения. Поэтому, до того как подставить кожу солнечным лучам, надо позаботиться о хорошей антиоксидантной защите. Для этого надо принимать определенные пищевые добавки, а также пользоваться кремами и солнцезащитными средствами, содержащими антиоксиданты.
Антиоксиданты нового поколения получают из плодов кофейного дерева, коры сосны, красного винограда, облепихи, гамамелиса, конского каштана, зеленого чая. Также это может быть: идебенон, коэнзим Q10, витамин С, Р, К, Е, соединения, содержащие аминокислоты: глютатион, цистеин, метионин, цитохром С, хелаты, микроэлементы: селен, цинк.
Антиоксиданты улучшают состояние кожи и предотвращают негативные влияния на кожу окружающей среды. Будет очень полезно принимать антиоксиданты не только внешне, но и внутрь.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Кремы с гиалуроновой кислотой прекрасно увлажняют кожу, улучшают ее качество, один минус - молекула гиалуроновой кислоты слишком велика и не способна проникать в кожу, так что пока лучший эффект гиалуроновая кислота имеет в качестве инъекций.
Ищите в составе: Hualuronic Acid (гиалуроновая кислота).
УФ-ФИЛЬТРЫ
Все эти ингредиенты будут бессильны, если не использовать средства с солнцезащитными фильтрами. Ни зимой, ни летом не выходите на улицу, не нанеся на кожу средств с солнцезащитным фильтром, это может быть крем, тональный крем, пудра (средство с солнцезащитным фактором должно наноситься самым верхним), иначе его действие становится не эффективным.
Ищите в составе как минимум 2, а лучше 3, из:
- диоксид титана (titanium dioxide),
- оксид цинка (zinc oxide),
- Mexoryl XL (drometrizole trisiloxane),
- Tinosorb M (methylene bis-benzotriazolyl),
- Tinosorb S (bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine),
- Mexoryl SX (terephtalilydene dicamphor sulfonic acid),
- Parsol 5000 (4-methylbenzylidene camphor),
- Parsol SLX (Polysiloxane-15).
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