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Пять мифов о детском зрении
Многие родители выросли с четким осознанием некоторых медицинских утверждений о детском здоровье, которые на самом деле могут являться устаревшими или даже неверными. Эксперты детской больницы Лос-Анджелеса (США) проанализировали пять самых распространенных убеждений о детском зрении и доказали, что они на самом деле являются всего лишь мифами.
МИФ 1: СИДЕТЬ БЛИЗКО К ТЕЛЕВИЗОРУ ВРЕДНО ДЛЯ ДЕТСКОГО ЗРЕНИЯ
В реальности, говорит доктор Марк Борчерт, если ребенок сидит за монитором телевизора или компьютера в течение четырех часов или больше, это в первую очередь негативно скажется на его интеллектуальном развитии, но не нанесет ущерб его глазам. По оценкам, почти половина детей начальной школы ежедневно смотрят телевизор или сидят за компьютером более 4 часов. Офтальмологи отмечают, что при длительной фокусировке на определенном объекте, например, на компьютерном мониторе, дети действительно могут развить проблемы со зрением наравне с головными болями и другими проблемами здоровья. Тем не менее длительный просмотр телевизора или продолжительные игры на компьютере скорее ухудшат социальное взаимодействие и академическую успеваемость ребенка, чем зрение, утверждают специалисты. Согласно рекомендациям медиков, монитор компьютера или телевизора должен находиться на уровне глаз, необходимо правильно настроить яркость и контрастность экрана, а также приучить ребенка каждые 20 минут при просмотре делать перерыв и давать отдых глазам.
МИФ 2: УПОТРЕБЛЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МОРКОВИ ПОМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ ЗРЕНИЕ
Морковь содержит витамин А, который служит ключевым элементом для поддержания общего хорошего питания, объясняют врачи, но овощ никак не является панацеей от всех глазных проблем. Гораздо полезнее для детского зрения такие продукты, как лиственные зеленые овощи, различные фрукты и злаки, богатые каротиноидом лютеином, способным предотвратить самые распространенные причины слепоты во взрослом возрасте.
МИФ 3: КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ БЕЗОПАСНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Доктор Борчерт говорит, что это не так: дети всех возрастов могут носить контактные линзы при правильном соблюдении инструкции. Врач может назначить ношение контактных линз в раннем возрасте, когда ребенок прошел хирургическую операцию на глаза после удаления катаракты, рубцевания роговицы или ретинопатии. Однако клиницисты не рекомендуют использование контактных линз в детском возрасте исключительно по косметическим причинам. Кроме того, контактные линзы для детей должны быть выписаны только офтальмологом или доктором оптометрии.
МИФ 4: ЗАЧАСТУЮ ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ГЛАЗНЫЕ ТРАВМЫ ПРИ ИГРАХ В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ
На самом деле самой распространенной причиной (приблизительно 59% случаев) повреждения зрения в детстве являются спортивные мероприятия - как в школе, так и дома. В Америке дети младше 14 лет чаще всего травмируют глаза при игре в бейсбол, а подростки и молодежь в возрасте от 15 до 24 лет - играя в баскетбол. Несмотря на это, только 15% детей носят защитные очки, занимаясь активным спортом.
МИФ 5: МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ТРУДНО ИЛИ СОВСЕМ НЕВОЗМОЖНО ПРИУЧИТЬ НОСИТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Из-за такого убеждения многие родители не покупают детям солнцезащитные очки, хотя осведомлены о вреде ультрафиолетовых лучей для зрения. Детские глаза пропускают на 70% больше опасного ультрафиолета от солнца, который быстро достигает хрупкой сетчатки глаза. Эксперты отмечают, что в настоящее время доступны очки с темными стеклами, разработанные специально для удобного и комфортного ношения маленькими детьми. Для дошкольников существуют очки с удобными ремешками на липучке, благодаря чему дети легко адаптируются и не потеряют их.
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