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У китайцев есть секрет вечной молодости?
Традиции врачевания - неотъемлемая часть восточной культуры. С Востока к нам пришли искусство иглоукалывания, многие виды лечебного массажа и, наконец, метод комплексного подхода к человеческому организму. Но в России наибольшей популярностью пользуется китайская медицина.
В ПОИСКАХ ЦЕЛЕБНЫХ ФОРМУЛ
В период правления императорской династии Мин (XIV-XVII века) Китай достиг наивысшего расцвета, стал единым государством. Придворные врачи не только лечили членов императорской семьи - они занимались поисками формул трав, по которым можно было составить лекарства, способствовавшие сохранению жизни династии и долголетию ее представителей.
В императорском дворце скопилась огромная библиотека медицинской литературы. Император Мин-Чан-Цзу даже завещал похоронить себя вместе с этими манускриптами. Вера в загробную жизнь предполагала, что лекарства, полезные на этом, могут помочь человеку и на том свете.
Казалось, медицинские секреты древних навечно умерли. Но в 1977 году в одной из китайских деревень люди, рывшие колодец, неожиданно провалились в пещеру, которая оказалась ходом, ведущим в мавзолей Мин-Чан-Цзу. Там и обнаружили манускрипты с драгоценными формулами трав.
Американский биохимик Том Маор подверг эти формулы всесторонней проверке современными методами исследования. В найденной библиотеке сохранилось около 1200 формул различных препаратов, наиболее эффективным из которых, по мнению ученых, являлся «усилитель жизни».
В состав снадобья входила 21 трава. Если верить древним медицинским трактатам, «усилитель жизни» обладал почти чудодейственными залечивающими и восстанавливающими свойствами, помогал даже при очень тяжелых недугах… Но главное - он продлевал жизнь, замедляя старение всего организма, поддерживая состояние молодости, что являлось особенно ценным для правителей из династии Мин…
Формула «усилителя жизни» держалась в строгой тайне, и это средство использовалось лишь императорами, для которых оно и создавалось. Это ограничение возникло из-за перенаселенности страны - рискованно было делать снадобье доступным всем.
ЕШЬТЕ «ГОРЯЧЕЕ» И «ХОЛОДНОЕ»
А вот медики древнего Тибета предлагали лечиться… пищей! При этом они делили все продукты на «горячие» и «холодные». Это означало, что кушанье обладает свойствами, либо «согревающими» организм, что защищало его от болезней, либо «охлаждающими», избавляя пациента от уже имеющихся у него недугов.
Так, большинство сортов мяса относилось к разряду «горячих». А вот фрукты, соки, молочные продукты, рис, капуста, тыква - к «холодным». К ним же относилась и свинина.
Особое значение тибетские лекари придавали специям. Перец, гвоздику, корицу, имбирь, шафран толкли в бронзовых и латунных ступках.
При многих болезнях недужным прописывали такое средство, как «три горячих». Оно представляло собой смесь имбиря, черного и белого перцев. Это лекарство согревало желудок и печень, усиливало половое влечение, улучшало обмен веществ… Однако смешивать специи нужно было в разных пропорциях - все зависело от конкретной цели лечения.
И это лишь немногие из бесчисленных секретов древневосточной медицины! Одни из них сегодня успешно используются при лечении болезней, другие пока еще остаются незаслуженно забытыми.
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