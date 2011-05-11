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Хотите узнать про свои болезни? Посмотрите на руки

11 Мая 2011, 13:26 | Дальний Восток

А вы знаете, что по рукам человека можно узнать очень многое? Например, состояние здоровья. Достаточно только внимательно рассмотреть их и сделать выводы.

Начнем с температуры рук. Если они всегда холодные, то это признак недостатка в организме никотиновой кислоты. Для ее повышения рекомендуется есть больше молочных продуктов, рыбы, грибов, капусты и гречки. Холодные руки говорят и о нарушении кровообращения.

Если кисти рук, наоборот, слишком горячие, то, скорее всего, есть проблемы с печенью. Она не справляется с интоксикацией, идет отравление организма.

А теперь рассмотрим ладони. Красные ладони тоже указывают на непорядки с печенью. А желтоватый оттенок предупреждает о поражении желчного пузыря.

Если ладони шелушатся, то в организме не хватает витаминов А и D. Но это может и указывать на наличие грибка. Самое время обратиться к дерматологу.

На проблемы с эндокринной системой указывают влажные ладони, а также ощущение бегающих по ладоням «мурашек».

Темные пятна на тыльной стороне кисти указывают на проблемы с желчным пузырем. К тому же, появление темных пятен - признак старения организма.

Состояние пальцев тоже может рассказать о происходящем в организме. Если немеют мизинцы, это указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если большие - непорядок с дыхательной.

На сахарный диабет могут указывать глубокие складки, появившиеся на кончиках пальцев. Если они, кончики пальцев, приобрели пурпурный оттенок, то что-то не то с пищеварительной системой, а при темно-красном их цвете следует обратить внимание на почки и печень.

Многое о здоровье может рассказать состояние суставов пальцев. Если суставы плохо сгибаются, то возможны непорядки в работе желчного пузыря и печени. На эти же проблемы указывают и, наоборот, слишком гибкие суставы.

Если организм испытывает недостаток кальция, то суставы будут при работе издавать хруст.

Деформация суставов свидетельствует о начинающемся артрите или артрозе. А если суставы еще к тому же начали опухать, отекать и на них появилась краснота, срочно направляйтесь к врачу - болезнь уже набирает силу.

Ну что, рассмотрели свои руки? Ничего не обнаружили? Так это же отлично. Значит, вы здоровы, и беспокоиться нечего.

Но если вас что-то насторожило, возьмите на заметку и обратитесь к врачу. Только он может поставить окончательный диагноз и назначить лечение.

Автор: По сообщениям информагентств
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