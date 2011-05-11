Федеральные медцентры вернут в систему ОМС

Федеральные медицинские учреждения должны будут вернуться в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) к 2013 году. Об этом, как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, заявил на пресс-конференции директор департамента развития медицинского страхования Минздравсоцразвития Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ.

В настоящее время часть федеральных медицинских центров вышли из системы ОМС в связи с низкими тарифами на оплату медицинских услуг. Эти медучреждения оказывают медицинские услуги по федеральным квотам на специализированную помощь, а также на коммерческой основе. «Их будут возвращать в систему ОМС, это совершенно однозначно», - подчеркнул представитель Минздрава и выразил уверенность в том, что заинтересованность федеральных медучреждений в участии в системе ОМС будет возрастать по мере перехода на оплату медицинских услуг по полному тарифу. В ближайшее время расходы в ОМС будут расти быстрее, чем финансирование медицинской помощи из федерального бюджета, отметил он.

По словам Зеленского, возвращение федеральных медцентров в ОМС будет поэтапным. Такой порядок перехода необходим, чтобы исключить жесткую конкуренцию за финансирование в рамках системы медицинского страхования между федеральными и региональными больницами. Переходный период, во время которого оказание специализированной медпомощи будет оплачиваться через ОМС только частично, а остальное финансирование будет по-прежнему поступать напрямую из бюджета РФ, растянется на 2011-2012 годы.

Закон об обязательном медицинском страховании, одобренный Государственной Думой в конце прошлого года, вступил в силу с 1 января. Закон предусматривает поэтапный переход российской системы здравоохранения на одноканальное финансирование через систему ОМС.