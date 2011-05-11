Прыщи у тех, кому за тридцать

Мне около 30 лет, а на лице прыщи и угри, как в подростковом возрасте. Как от них можно избавиться и может это быть как-то связано с неправильным питанием или какими-нибудь нарушениями?

Светлана

Угревая сыпь может быть вызвана тем, что вы недостаточно очищаете лицо. Лицо необходимо тщательно мыть перед тем, как наносить на него какой-либо крем. Если этого не происходит, то остатки «грязи» на лице вступают в химическую реакцию с кремом и могут давать раздражения и другого рода проблемы на коже. Угревая сыпь также может быть вызвана инфекцией в коже или в организме, которая проецируется на лицо и дает такую реакцию. Реже встречается гормональная дисфункция, которая может давать такую реакцию.