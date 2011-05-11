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Из «сов» в «жаворонки»
Интересно, можно ли изменить ход своих собственных биологических часов и из ночной птицы превратиться в раннюю пташку? И насколько это необходимо?
ЧТО ТЫ ЗА ПТИЦА?
Британские ученые, открывшие ген PER3, считают что «совой» или «жаворонком» нас делает генетика. Так, 10% населения обладают длинной копией этого гена, и, стало быть, им на роду написано рано ложиться и вставать чуть свет. 45% людей на земле - носители короткой копии гена - классические «совы», а остальные 45% людей (так называемые «голуби») имеют оба типа гена.
Впрочем, другие ученые с британцами не согласны. По их мнению, «совы» - это просто ленивые «жаворонки», поскольку режим ранней птицы более естествен для любого организма. Так, ночью независимо от того, спим ли мы, танцуем на дискотеке или пишем диссертацию, температура тела у всех у нас понижается.
КОМУ БОГ ПОДАЕТ
Неужели на самом деле судьба благоволит «жаворонкам»? Англичане 20 лет проводили исследования на эту тему. И вот результат! Выяснилось, что полуночники богаче и здоровее тех, кто рано ложится и встает с зарей. «Жаворонки» чаще страдают гипертонией и избыточным весом. Память, мышление, адаптация к стрессам у них также хуже, чем у «сов». Кстати, ночные птицы, как показывает жизнь, - прекрасные приспособленцы. Если надо, они могут себя заставить играть от природы не свойственную им роль и даже со временем будут получать от раннего пробуждения удовольствие (хотя бы моральное). А ранние пташки никогда не выносят тягот ночной жизни - ломаются.
ЖИЗНЬ ПЕРЕУЧИТ
Считается, что переучивание и у ранних, и у поздних «пташек» провоцирует депрессии. Поэтому лучше приспособиться: «совам» - поискать работу во вторую смену, а «жаворонкам» - не заводить романов и тем более не жениться на полуночниках. Ничего хорошего из этого союза не выйдет.
Но есть и другой способ: просто подождать. Ученые доказали, что в течение жизни мы самостоятельно меняем свою природу, из разряда «сов» постепенно переходя в класс «жаворонков». Так, по статистике, среди тех, кому от 20 до 30 лет, почти половина «сов». А у людей от 30 до 50 лет поклонников ночного образа жизни примерно 20%. А после пятидесяти уже мало кто способен не спать после полуночи.
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