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Уникальная операция на почке
В «Лечебно-реабилитационном центре» Минздравсоцразвития пациентке удалили коралловидный камень 9х6х4 см (при размерах почки 12 см).
Почки человека изнутри представляют собой сложное ветвистое строение, поэтому длительно растущий камень почки постепенно начинает повторять изнанку почки, приобретая вид коралла или оленьих рогов. Такие камни так и называются - коралловидные. Среди них стоит отметить камни крайне большого размера, которые в размерах превышают 8 см. Удаление таких камней крайне сложно, говорится в сообщении пресс-службы Минздравсоцразвития РФ.
В большинстве больниц страны пациентам, столкнувшимся с такой проблемой, обычно предлагается либо тяжелая открытая операция, нередко влекущая за собой постепенное ухудшение состояния почки, вплоть до прекращения ее функции, либо сразу предлагают удаление почки. Одна их таких пациенток, жительница Калмыкии, обратилась в областную больницу с диагнозом «Коралловидный камень правой почки, 4 стадии», там, оценив состояние пациентки, предложили удаление почки. Женщина правильно сочла, что в 50 лет рано расставаться с почкой, и обратилась в несколько ведущих клиник различных регионов нашей страны (Волгоград, Ростов, Санкт-Петербург, Москва).
Камень действительно был очень большой, но самое сложное было не его размеры - 9х6х4 см (что не мало, при размерах почки 12 см). Этот камень представлял собой самую сложную форму коралловидного камня - камень ветвился внутри почки, имел более 6 вторичных ответвлений, и каждый такой отрог был «обтянут» паренхимой почки, т.е. частью почки, практически целиком состоящей из сети сосудов.
У пациентки постоянно возникали воспаления, начиналась почечная недостаточность, мучили боли в поясничной области.
В ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития России пациентке был выполнен первый этап операции, через 2 прокола было удалено 2/3 камня - около 60 г камня. Через месяц в январе 2011 года повторная госпитализация, через 3 дополнительных прокола была удалена вся масса камня - еще 78 г.
Эта уникальная операция представляла собой лазерное дробление камней и удаление всех фрагментов через проколы почки размером не более 1 см. Она не оставила следов на коже (лишь несколько точечных рубчиков в области поясницы). Через 4 дня женщина без камней и со здоровой почкой уехала домой.
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