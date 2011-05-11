www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Уникальная операция на почке

11 Мая 2011, 02:09 | Дальний Восток

В «Лечебно-реабилитационном центре» Минздравсоцразвития пациентке удалили коралловидный камень 9х6х4 см (при размерах почки 12 см).

Почки человека изнутри представляют собой сложное ветвистое строение, поэтому длительно растущий камень почки постепенно начинает повторять изнанку почки, приобретая вид коралла или оленьих рогов. Такие камни так и называются - коралловидные. Среди них стоит отметить камни крайне большого размера, которые в размерах превышают 8 см. Удаление таких камней крайне сложно, говорится в сообщении пресс-службы Минздравсоцразвития РФ.

В большинстве больниц страны пациентам, столкнувшимся с такой проблемой, обычно предлагается либо тяжелая открытая операция, нередко влекущая за собой постепенное ухудшение состояния почки, вплоть до прекращения ее функции, либо сразу предлагают удаление почки. Одна их таких пациенток, жительница Калмыкии, обратилась в областную больницу с диагнозом «Коралловидный камень правой почки, 4 стадии», там, оценив состояние пациентки, предложили удаление почки. Женщина правильно сочла, что в 50 лет рано расставаться с почкой, и обратилась в несколько ведущих клиник различных регионов нашей страны (Волгоград, Ростов, Санкт-Петербург, Москва).

Камень действительно был очень большой, но самое сложное было не его размеры - 9х6х4 см (что не мало, при размерах почки 12 см). Этот камень представлял собой самую сложную форму коралловидного камня - камень ветвился внутри почки, имел более 6 вторичных ответвлений, и каждый такой отрог был «обтянут» паренхимой почки, т.е. частью почки, практически целиком состоящей из сети сосудов.

У пациентки постоянно возникали воспаления, начиналась почечная недостаточность, мучили боли в поясничной области.

В ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития России пациентке был выполнен первый этап операции, через 2 прокола было удалено 2/3 камня - около 60 г камня. Через месяц в январе 2011 года повторная госпитализация, через 3 дополнительных прокола была удалена вся масса камня - еще 78 г.

Эта уникальная операция представляла собой лазерное дробление камней и удаление всех фрагментов через проколы почки размером не более 1 см. Она не оставила следов на коже (лишь несколько точечных рубчиков в области поясницы). Через 4 дня женщина без камней и со здоровой почкой уехала домой.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru