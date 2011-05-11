Родился ребенок из эмбриона 20-летней заморозки

На свет появился младенец, зачатый в пробирке 20 лет назад, сообщили американские медики.

Эмбрион, который хранился с 1990 года, был перенесен в матку 42-летней американке. Врачи заявляют, что это случай самого длительного хранения зародыша в криобанке, который завершился рождением здорового ребенка.

Женщина пыталась неоднократно забеременеть самостоятельно, а также прибегала к использованию собственных яйцеклеток в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Все попытки были безуспешными. После чего врачи предложили ей использовать донорский материал, так как дальнейшее лечение было бессмысленным.

Специалисты предложили женщине 4 эмбриона от пары, которая прошла успешное ЭКО в 1990 году. При разморозке два эмбриона сильно пострадали. Еще один погиб при пересадке в матку. Несмотря на все сложности, женщине удалось забеременеть и родить здорового ребенка весом более трех килограмм.