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Создана первая вакцина от наркозависимости
Американские ученые под руководством доктора Рональда Кристалла из Медицинского колледжа Вейлл Корнелл, разработали вакцину, которая может помочь наркоманам справиться с опасной зависимостью.
Исследователям удалось вызвать у подопытных мышей длительный иммунитет против кокаина благодаря всего одной прививке. Вакцина содержит в себе обычный вирус простуды и частицу, похожую на кокаин, сообщает «Сегодня».
Секрет эффективности кроется в том, что вакцина провоцирует иммунный ответ в организме, сразу реагируя на молекулы кокаина еще до того, как наркотик достигает мозга. Это помогает предотвратить возникновение гиперактивности.
Так, антитела поглощают частицы кокаина, и организм буквально воспринимает кокаин как вредоносный вирус, который вторгся в тело. Данный эффект действует, по меньшей мере, тринадцать недель. Это первая вакцина подобного рода, не требующая частого введения.
Эксперимент с лабораторными животными показал результативность данного подхода. Примечательно: антитела прекрасно справлялись с кокаином даже в пробирке.
Что касается влияния вакцины на поведение животных, то грызуны, получавшие вакцину до приема кокаина, демонстрировали меньшую гиперактивность по сравнению с не вакцинированными мышами. Эффект сохранялся даже при большой дозе кокаина.
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