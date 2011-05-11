Квота на жизнь

Если поставлен грозный диагноз, не надо отчаиваться. Многие болезни, считавшиеся еще недавно безнадежными, сегодня могут быть излечены с помощью высоких технологий. Причем абсолютно бесплатно для пациента.

Когда говорят о высоких технологиях, речь идет о дорогостоящей медицинской помощи, стоимость которой за счет существующего тарифа ОМС не покрыть. Поэтому финансируется она из федерального бюджета.

При сердечно-сосудистых заболеваниях в счет квоты бесплатно может быть произведена операция аортокоронарного шунтирования или установка стента в сосуд, операция на сердце по замене клапанов, при онкологических заболеваниях - комплексное лечение, включающее операцию и курс химиотерапии или лучевой терапии (затем больной будет продолжать лечение по месту жительства), при болезнях опорно-двигательного аппарата - эндопротезирование сустава.

Квота, или количество больных с тем или иным заболеванием, которое регион может бесплатно направить на высокотехнологичное лече ние, ежегодно утверждается в Минздравсоцразвития.

Дорогостоящую операцию можно сделать в федеральных центрах Томска, Новосибирска, Кургана, Москвы, а также во Владивостоке, Находке.

В Приморье высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают три лечебных учреждения:

 ФГУ «Дальневосточный окружной медицинский центр» (травматология и ортопедия, урология, нейрохирургия, офтальмология, лечение ожогов, абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология)

 ГУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1 (сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия)

 ГУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» (нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия)

Ежегодно Минздравсоцразвития России утверждает медицинским центрам и клиникам плановое количество больных для выполнения высокотехнологичной медицинской помощи. Это и есть количество квот, которое выделяется субъектам Федерации для направления пациентов на бесплатное лечение в специализированные лечебные учреждения.

О порядке получения квот на высокотехнологичное лечение нам рассказал главный хирург Департамента здравоохранения Приморского края Дмитрий ТИТОВ.

Кто может получить направление на операцию с использованием высоких медицинских технологий?

Право на оказание бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) имеют все без исключения граждане нашей страны. Главный критерий ее получения - медицинские показания.

Каков порядок получения направления?

Нуждается ли пациент в высокотехнологичной помощи - решает лечащий врач. Он же направляет больного на более углубленное обследование, которое, как правило, не может быть проведено в поликлинике. Когда окончательный диагноз установлен, врач готовит выписку из истории болезни, результаты анализов и исследований и направляет пациента на консультацию к главному специалисту. В случае необходимости он назначает дополнительное обследование.

Затем пакет документов за подписью главного врача медучреждения направляется секретарю специальной комиссии при Департаменте здравоохранения Приморского края, в состав которой входят и главные специалисты по конкретным направлениям медицины. Они лучше всех разбираются в данной области, знают возможности медучреждений, где оказывается ВМП.

После чего при положительном решении комиссия направляет медицинские документы пациента в профильную клинику, которая имеет право оказывать ВМП по данному профилю. Комиссия этой клиники рассматривает документы и назначает дату госпитализации.

Наконец, последний этап - пациента извещают о решении комиссии, обычно через учреждение, направившее его для дальнейшего лечения, и выдают направление в конкретную клинику с указанием даты госпитализации.

По каким причинам больному могут отказать в направлении в федеральный центр для лечения по квоте?

В квоте могут отказать:

1) если у пациента нет показаний для получения высокотехнологичной медицинской помощи;

2) если больной страдает тяжелыми сопутствующими заболеваниями или особенности течения основной болезни являются препятствием для высокотехнологичного лечения;

Куда пациент может обратиться с жалобой в случае отказа?

Для решения вопроса о возникшей конфликтной ситуации пациенту необходимо обратиться к председателю краевой комиссии по отбору больных на лечение в лечебные учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь по квотам, и непосредственно к главному специалисту по профилю заболевания пациента, которому было отказано в направлении на лечение в счет квоты за разъяснением. При несогласии с данным разъяснением - в Минздравсоцразвития РФ.

Может ли комиссия отказать в выдаче направления из-за отсутствия квот?

Если показания к получению ВМП подтверждаются, отказывать пациенту в комиссии не имеют права. Если на данный момент направление выдано быть не может, человека включают в так называемый «лист ожидания». С этого года эта очередь стала единой и электронной - и Минздравсоцразвития контролирует ее движение. Обычно это операция плановая, и от момента принятия решения о необходимости оказания ВМП до госпитализации может пройти 2-3 месяца и больше. Но если пациент нуждается в экстренной помощи, комиссия старается учесть это и выдать направление в срочном порядке. Это касается, например, онкологических больных, которые ждать не могут. В первоочередном порядке стараемся помогать детям, нуждающимся в протезировании и операциях на суставах, потому что здесь тоже медлить нельзя. Для таких случав предусмотрены специальные резервные объемы финансирования.

Имеет ли пациент право выбора клиники?

Его пожелания могут учитываться. Например, если операция проводится повторно, пациент обычно хочет, чтобы его направили в тот же центр, где его оперировали ранее. Тем не менее главные критерии - это мнение главного специалиста, а также транспортная доступность. Неразумно направлять пациента в Новосибирск, если необходимую операцию ему могут сделать во Владивостоке.

Как решается вопрос с оплатой проезда?

Если у больного есть права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, ему выдается комиссией талон для получения в территориальном органе Фонда социального страхования документов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Отслеживаете ли судьбу пациента, направленного в другой регион?

Существует информационная система, и данные каждого больного, с его согласия, вносятся на портал Минздравсоцразвития РФ, доступ к которому имеют все контролирующие этот процесс органы. Видим, сколько времени прошло со дня поступления документов, вызова и т. д. Поэтому да, конечно, отслеживаем.