Лучший друг гипертоника - это тонометр. Он помогает воевать с главным врагом - временем. Чем быстрее вы узнаете, на сколько скакнуло давление, и выпьете нужную таблетку, тем больше шансов, что гипертония не перерастет в инфаркт.

Сегодня давление можно измерить обычным механическим тонометром, автоматом и полуавтоматом, даже на запястье. А разнообразие этих приборов ставит в тупик перед выбором. Как не ошибиться и выбрать именно то, что нужно? Попробуем разобраться.

Механические тонометры. Самые точные, стоят недорого, но требуют определенных навыков пользования. Помимо этого тот, кто проводит измерение, должен обладать хорошим слухом, чтобы правильно услышать сердечные тоны.

При покупке механического тонометра необходимо обратить внимание на фонендоскоп, так как часто он бывает сделан из пластмассы. Удобнее всего тонометры, у которых груша совмещена с циферблатом. Необходимо обратить внимание и на размер манжеты: если рука полная, может понадобиться манжета большого размера.

Цены на механические тонометры варьируются от 400 до 650 рублей.

Полуавтоматические тонометры имеют грушу, с помощью которой можно накачать манжету для измерения нужного уровня давления. Стравливание воздуха из манжеты, а также измерение давления происходит в таких приборах автоматически. Эти приборы - наиболее удачный вариант для использования в домашней обстановке. Они просты в использовании, недороги, точны и очень экономичны. Но электронные тонометры каждые полгода нуждаются в поверке.

Стоимость - 850-1800 рублей.

Автоматические тонометры. Воздух в манжету нагнетается аппаратом, результат отображается на дисплее в цифровом виде. Манжета при этом может крепиться на запястье или плече.

Автоматическая накачка манжеты приводит к большому расходу энергии, от батареек такие приборы работают относительно недолго, поэтому автоматические тонометры желательно приобретать вместе с сетевым адаптером.

По словам главного приморского специалиста по гипертонии профессора Веры НЕВЗОРОВОЙ, наиболее удачный вариант крепления манжеты - на плече, погрешность его измерения - до 5 мм рт. ст., точность измерения зависит от правильности наложения манжеты.

Стоимость - 1400-3800 рублей.

Запястные тонометры весьма практичны и удобны, но подходят людям до 30-35 лет, ведущим активный образ жизни и не имеющим серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. С возрастом сосуды на запястье теряют свою эластичность, что не позволяет точно измерить артериальное давление.

Стоимость - 1800-5500 рублей.

Поскольку уровень давления у разных людей может различаться, прибору необходимо правильно определить первоначально устанавливаемое в манжете давление. В самых простых моделях это можно сделать вручную, с помощью специального регулятора. Более дорогие автоматы оснащены специальной функцией интеллектуального управления накачкой манжеты. Такие приборы уже в процессе накачки манжеты самостоятельно определяют, на каком уровне давления необходимо остановиться и начать измерение. Если давление у пациента высокое, манжета накачивается сильнее и давление все равно измеряется правильно. Если давление низкое, манжета накачивается слабо, в результате не происходит чрезмерного и очень дискомфортного передавливания руки.

Из других, не обязательных, но полезных и приятных дополнений электронных тонометров можно назвать: индикацию наличия аритмии; память на несколько последних измерений; встроенные часы и календарь; возможность подключения манжет разных размеров и т.д.