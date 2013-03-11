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В Приморском крае проблем с онкологией хватает и без Фукусимы
По мнению специалистов, онконастороженность в Приморье достаточно низка. И если Фукусима даст знать о себе в будущем, то высокий уровень онкологических заболеваний в Приморском крае, к сожалению - реалии сегодняшнего дня.
11 марта 2011 года после землетрясения с магнитудой в 8,9 балла и последующего цунами на северо-востоке Японии произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Впоследствии на станции была зафиксирована утечка радиации.
Спустя год после аварии некоторые специалисты предсказывали, что последствия катастрофы могут серьезно аукнуться Приморью. В частности, эксперты предупреждали о заражении радиацией популяций гидробионтов (водных обитателей) Японского и Охотского морей, вследствие чего Роспотребнадзору нужно было внимательно следить за рыбой, которая вылавливается к западу и северо-западу от Японии - Камчатка, Сахалин, Курилы. Именно она могли таить в себе реальную опасность для здоровья жителей края.
Как рассказал корр. портала VladMedicina врач онколог-маммолог, д.м.н. Владимир Апанасевич, ежегодно в приморский краевой онкологический диспансер поступает более 6 тысяч пациентов с впервые выявленным заболеванием, при этом ситуация с одногодичной летальностью сильно запущена. При этом на данном этапе исправить сложившуюся проблему без кардинальных перемен в приморском здравоохранении вряд ли удастся. «Особенно это касается первичного звена, которое сегодня нуждается в серьезной кадровой прививке. В некоторых районах Приморья попросту нет врачей, которые могли бы не только вовремя выявить опасное заболевание, но и даже заподозрить его», - отмечает Владимир Иосифович.
По его словам, сейчас в приморском здравоохранении звенья онкологов и радиологов укомплектованы только на 69 и 70%. «Не хватает врачей терапевтов, а кое-где в крае, особенно на севере, совсем нет рентгенологов. Поэтому пока не будет решен кадровый вопрос, уровень запущенности онкологических заболеваний будет только расти. Многие специалисты отказываются работать за 20 тысяч рублей и вести нищенский образ жизни»,- добавляет Владимир Апанасевич.
При этом среди приморцев продолжает возрастать недоверие к местным докторам. «По моим данным среди 30 пациентов корейской клиники «Квимс» 15 человек приехали на лечение из Приморского края»,- рассказывает врач. Наши соотечественники предпочитают зарубежные клиники, минуя обращение в местные.
Однако даже специалисты с мировым именем не всегда могут помочь приморским пациентам. «В регионе регистрируется высокое количество неоперабельных случаев онкозаболеваний. Во многом это связано не совсем с адекватной диагностикой, поздним обращением к врачу, а также скрытым течением болезни»,- рассказывает врач-хирург приморского краевого онкологического диспансера Тимофей Федоренко.
Он призывает население быть внимательнее к себе, поскольку онконастороженность в Приморье достаточно низка. «После 40 лет посещать онколога необходимо как минимум раз в год, а некоторым категориям больных и вовсе – раз в полгода»,- отмечает Тимофей Александрович.
Впрочем, несмотря на неутешительные прогнозы, оба специалиста возлагают большие надежды на строительство второй очереди краевого онкодиспансера. В 2013 году планируется сдать два каньона (по 40 коек на каждый). Благодаря запуску второй очереди уменьшится очередь пациентов на получение лучевой терапии, станет доступна внутритканевая терапия и радиоизотопная диагностика.
Как ранее рассказывал на одном из заседаний краевого парламента руководитель департамента здравоохранения Приморского края Олег Бубнов, к онкодиспансеру дополнительно пристроят два сооружения для нахождения пациентов, которые получают специализированную закрытую помощь – лучевую терапию. «Здесь будут лечиться больные с тяжелыми формами онкологии. Сегодня мы можем предоставить лучевую терапию только 2 тысячам пациентам в год при потребности края в 4 тысячи. Мощность одного каньона составит 390 больных»,- отметил тогда Олег Юрьевич.
По информации портала VladMedicina, документация по проекту уже готова, а строительство начнется в самое ближайшее время. Всего стоимость проекта оценивается в 1,4 млрд руб. из которых 100 млн на запуск строительства выдели краевые депутаты.
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Спасибо Апанасевичу В. и Федоренко Т. за искреннюю озабоченность нашим здоровьем в области онкологии. Но реально люди боятся знать о своем онкологическом нездоровье из-за запредельных для простого приморца финансовых расходах при лечении этих заболеваний, бросающих всех близких родственников больного в долговую яму: проходила это. Больной предпочитает молчать, умирая в муках. Выход один: онкологическое лечение во всех видах обязано быть для пациента полностью бесплатным, в том числе очередность операции , сама операция , медикаменты и т. д. ПОЧЕМУ ЭТО ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ?