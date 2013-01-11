Змея здоровье принесет

Астропрогноз здоровья на следующий год Змеи по китайскому календарю

2013 год по восточному гороскопу - год Черной Водяной Змеи. Змея - символ здоровья, долголетия, мудрого отношения к жизни, исцеления. По словам астрологов, методики восточной медицины в год Змеи будут особенно эффективны. В то же время чрезмерная напряженность, нервозность этого года, связанная с постоянной изменчивостью и непредсказуемостью событий, могут ухудшить состояние здоровья. Поэтому рекомендуется сохранять спокойствие, держать себя в руках, а негативную энергию сбрасывать, занимаясь спортом, практикуя йогу.

Тем, кто имеет хронические заболевания, в начале года имеет смысл пройти курс обследования и профилактического лечения, чтобы избежать обострений. В год Змеи особенно важно отказаться от вредных привычек. Змея - известный аскет, она привыкла довольствоваться малым, поэтому на столах должны быть простые продукты, без сложной кулинарной обработки, много свежих овощей и фруктов, свежевыжатые соки. В год Змеи рекомендуется больше времени проводить на природе, созерцать цветы, деревья, небо, размышлять о тайнах Вселенной и собственной души.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

В зимний период Овну очень важно пополнить запасы витаминов и жизненных сил. Добавляйте в свой рацион как можно больше фруктов и свежей зелени. Пройдите курс массажа, займитесь плаванием, йогой. Второй квартал года может быть очень продуктивным. Вы будете полны энергии и оптимизма, поэтому не бойтесь начинать новые дела. К концу лета-началу осени здоровье Овна будет также на высоте, а вот нервная система потребует расслабления и отдыха. Если нет возможности запланировать отпуск на это время, побалуйте себя релаксационными процедурами, старайтесь почаще выбираться за город, на море. В последние месяцы 2013 года Овна могут беспокоить проблемы со сном и повышенная нервозность. В этот период имеет смысл увеличить физическую нагрузку, разнообразить досуг, совершать прогулки в любую погоду.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

В зимний период вероятность простудных заболеваний невелика, но все же не мешает позаботиться о профилактике. Позитивные мысли, здоровый образ жизни и хорошее настроение создадут отличные предпосылки для развития во всех сферах деятельности и помогут сохранить тонус. Весенние месяцы могут принести Тельцу ослабление защитных сил организма. Побольше ешьте овощей и фруктов, содержащих витамин С. Мясо свинины, яйца, печень и овсяные хлопья, минеральная вода и миндаль не только будут благотворно влиять на ваше здоровье, но и помогут справиться с весенней депрессией. А вот продукты, содержащие быстрые углеводы и алкоголь, употреблять не рекомендуется. С июля по сентябрь настроение будет отличным, главное - не забывать о физической активности ни во время отпуска, ни в рабочие будни. Осенью Тельцы будут полны сил, но все же не стоит испытывать свое здоровье на прочность. Обязательно выделите время для полноценного отдыха, постарайтесь избегать негативных эмоций, стрессовых ситуаций, конфликтов и бессонных ночей.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

В начале года Близнецы будут в превосходной физической форме, а вот нервная система может давать сбои, что, несомненно, отразится на работоспособности. Если вам трудно сосредоточиться, сконцентрировать свое внимание, а текущие дела кажутся неразрешимыми проблемами, выделите время для любимого занятия или попробуйте медитировать. Апрель, май, июнь в целом благоприятны для здоровья, но Близнецам с хроническими заболеваниями или повышенной утомляемостью нужно быть внимательным к своему самочувствию, соблюдать режим дня, не забывать об отдыхе. Вторая половина лета-начало осени потребуют осторожности в вопросах питания. Стоит отказаться от острых блюд, пряностей, приправ и соусов, а также от алкоголя, который возбуждающе действует на психо-эмоциональное состояние. Придерживаясь этих правил, вы ощутите легкость и общее повышение тонуса. С октября по декабрь физическое и моральное состояние порадует Близнецов. И хотя есть вероятность, что некоторым представителям знака потребуется госпитализация, не стоит волноваться - все пройдет отлично, и ваше здоровье заметно улучшится.

РАК (22 июня - 22 июля)

В начале года Раки будут блистать здоровьем и силой так, что все окружающие будут завидовать. Впереди много непокоренных вершин и препятствий, которые вы с легкостью преодолеете, кто-то даже задумается о спортивной карьере. Но не забывайте, что суставы - ваше больное место и перегружать их не стоит. В этот период неплохо обратиться к врачу и суставы подлечить. Весной Раков могут одолевать простуда, насморк, кашель. Постарайтесь не контактировать с больными, теплее одеваться и больше бывать на свежем воздухе - это поможет организму быстрее справиться с болезнью. Лето - самое время взять отпуск: после зимы и весны вам нужно сбросить усталость, полноценно отдохнуть и набраться сил. Не распыляйтесь по пустякам. Накапливайте энергию и старайтесь получать только положительные эмоции. Осенью вы будете прекрасно себя чувствовать как физически, так и эмоционально. Тем не менее очень важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не переедать (особенно это касается тех, у кого есть хронические заболевания). Не забывайте об активном отдыхе: сходите в кино, театр, на выставку, съездите с семьей на море или в лес.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)

Зимний период для Львов обещает быть спокойным, ровным и стабильным. В самом начале года вы можете почувствовать небольшую усталость, но с каждым днем ваше состояние будет улучшаться, здоровье пойдет на лад, а дела - вверх. Весной следует быть осторожным, поскольку организм и его защитные функции будут ослаблены. Лучше избегать конфликтных ситуаций и возможных энергетических вампиров. Старайтесь вести здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, пища должна быть богата витаминами и белками. Во второй половине лета важно перестать сомневаться в своих силах и начать делать все, что давно уже нужно было сделать - звезды помогут. Осенью-в начале зимы может возникнуть чувство усталости, особенно если вы живете в постоянном стрессе. Соблюдайте меру в еде и приеме жидкостей. Придерживайтесь режима дня, сейчас вам надо хорошенько высыпаться, чтобы не переутомиться.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Начало 2013 года Девам необходимо встретить с мыслью о восстановлении сил и здоровья. Вам помогут крепкий сон, прогулки на свежем воздухе, качественное питание и отсутствие спиртного в любом виде и в любых количествах. Поберегите нервы, избегайте стрессовых ситуаций, и жизненная энергия вернется с новой силой. Весной Девам не придется жаловаться на свое физическое состояние, но может появиться быстрая утомляемость, раздражительность. Постарайтесь справиться со своими эмоциями, избегать людей и ситуации, вызывающие раздражение. Смените обстановку, пообщайтесь с друзьями, съездите куда-нибудь отдохнуть. Во второй половине лета акцентируйте внимание на поддержании хорошей физической формы: займитесь велоспортом, бегом или хотя бы зарядкой по утрам - это будет залогом хорошего самочувствия и настроения. Осень может принести Девам неуверенность в своих силах, что отразится на работе. Постарайтесь перебороть лень, встряхнуться и взглянуть на свои проблемы другими глазами.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

В начале года Весы будут легко ранимы. Сохраняйте спокойствие и не принимайте все происходящее вокруг близко к сердцу. Оптимальным отдыхом будет поездка на природу, лучше всего в горы. Весной здоровье может быть ослаблено. Стоит заняться не слишком активным видом спорта или делать ежедневные пробежки. Следите за тем, как вы питаетесь, добавьте витаминов в свой рацион. Вторая половина лета-начало осени подарит вам оптимизм и хороший настрой, все проблемы будут казаться не заслуживающими внимания. Многие Весы с радостью отметят благоприятные перемены в состоянии здоровья. С октября по декабрь физическое состояние организма будет на высоте, но возможна повышенная тревожность, бессонница и последующий дискомфорт в рабочее время. Постарайтесь не концентрировать внимание на мелких неурядицах, найдите время для того, о чем давно мечтали.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

В начале года у Скорпионов нет причин для беспокойства о своем здоровье. Но для любителей экстрима есть опасность незначительных ушибов, травм. Проводите больше времени на свежем воздухе, добавьте в рацион овощей и фруктов, тогда ваш организм легко справится с любыми невзгодами. С апреля по июнь у Скорпионов отличный период для расслабляющих процедур, неспешных прогулок с друзьями по парку, по берегу моря, созерцания и медитации. Самое главное - спокойствие и выдержка. Избегайте суеты и перенапряжения. Летнее солнце восстановит жизненные силы и увеличит работоспособность. Вы ощутите благотворное влияние звезд, почувствуете вкус к жизни. К концу года Скорпионов ждет небывалый прилив сил и жизненной энергии, вся работа в ваших руках будет гореть. Но чрезмерное увлечение работой и быстрый темп жизни могут привести к истощению сил. Перевозбуждение, нарушение сна не лучшим образом отразятся на вашем здоровье, поэтому не забывайте об отдыхе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Начало года - самый благоприятный для Стрельцов период 2013 года во всех отношениях. Вы полны жизненных сил и энергии: пора приступать к реализации важнейших планов. Сконцентрируйтесь на том, что в жизни наиболее значимо для вас, не растрачивайте свой потенциал на пустяки. Во втором квартале возможны трудности с позвоночником. Будьте осторожны с активными физическими упражнениями и подъемом тяжестей. Июль, август, сентябрь будут испытывать вас на прочность мелкими проблемами со здоровьем. Главное - не торопитесь бороться с ними медикаментозными методами - для начала пересмотрите свой рацион питания: он должен содержать минимум мяса, максимум ягод, овощей и фруктов. К концу года состояние организма стабилизируется, а те, кто страдал от надоевшей болезни, смогут наконец-то жить полноценной жизнью. С октября по декабрь лечение будет особенно эффективным и быстро принесет положительные результаты.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

В первой половине года вы будете чувствовать себя превосходно, особенно если ведете здоровый образ жизни. С января по март постарайтесь исключить алкоголь, иначе могут появиться раздражительность, усталость, проблемы с желудочно-кишечным трактом. С июля по сентябрь имеет смысл избегать повышенных физических нагрузок, берегите нервы, обратите внимание на сердечно-сосудистую систему. Лучший отдых для вас - у воды, вместе с семьей. Последний квартал года характеризуется избытком сил. Ваш иммунитет будет стоек к неблагоприятным факторам и атакам микробов, вы будете активны и энергичны. Есть небольшой риск травм и обострений хронических заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Старайтесь быть спокойны и сдержанны, гасите намечающиеся конфликты, чтобы не спровоцировать нервный срыв.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

В первые три месяца 2013 года Водолей будет полон энергии и оптимизма. Правильное питание, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон помогут пережить холодный период. Во втором квартале возможна повышенная раздражительность. Преодолеть ее можно с помощью аутотренинга, йоги, легких физических нагрузок. Во второй половине лета Водолеи могут ощутить эмоциональное истощение. Помочь себе вы сможете, решив накопившиеся проблемы и таким образом освободившись от их груза. Осенью не стоит обращать внимания на непонятно откуда взявшуюся склонность к депрессии и плохое настроение. Нужно отогнать все тревожные мысли и настроиться на лучшее, и в конце года результат не заставит себя ждать.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Первый квартал 2013 года - время отличного физического самочувствия и здоровья. Можете задуматься о спорте и рекордах, тряхнуть стариной. Но старайтесь при этом не перегружать суставы, и тогда старания не пройдут даром. Весной-в начале лета все сложится лучше некуда, откроется неисчерпаемый источник сил и энергии, вы почувствуете, что можете свернуть горы. К концу лета возможна легкая усталость от бурной деятельности, которую вы развернули. Попробуйте перенаправить свою фонтанирующую энергию в иное, более мирное русло, иначе усталость может стать вашей нежеланной спутницей до конца года. Осенью обратите внимание на состояние вашего здоровья: в этот период вероятны обострения давних заболеваний, ослабление иммунитета. При первых признаках заболевания не стоит полагаться только на свои силы - лучше сразу обратиться к врачу.

По материалам сайтов astro-goroskop.ru, chtojebudet.ru.

Фото hor.passion.ru