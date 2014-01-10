Опасные инфекции из Китая угрожают приморцам

На территории Китая растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и корью. С начала года в связи с праздниками в Амурской области и в Приморье увеличились миграционные потоки. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, в связи с этим значительно увеличился риск заноса опасных инфекций из-за рубежа.

Специалисты ведомства предлагают при возвращении из путешествия, в случае появления признаков заболеваний – лихорадочного состояния, тошноты, рвоты, жидкого стула, кашля, сыпи на кожных покровах и слизистых – не заниматься самолечением, а обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

По информации Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 9 января 2014 года, в мире сохраняется напряжённая эпидемиологическая обстановка по ряду инфекционных заболеваний, в том числе и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где регистрируются случаи гриппа птиц, кори, энтеровирусной инфекции, полиомиелита и других, пишет ИА "Амур.инфо".

ZRPRESS.RU, Владивосток.