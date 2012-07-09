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Новый глюкометр работает без проколов

09 Июля 2012, 20:35 | Дальний Восток

Российские ученые облегчат жизнь миллионов людей, страдающих сахарным диабетом: в Томске создают уникальный глюкометр - прибор, ежедневно жизненно необходимый больным для контроля уровня сахара в крови.

Новая разработка позволит не только обойтись без проколов кожи, но и будет стоить в разы дешевле обычных глюкометров, сообщает Vesti.Ru.

Неинвазивный глюкометр - разработка томских ученых. В основе его работы - оптический метод и проникающая способность света.

Генеральный директор компании-разработчика Дмитрий Стародубцев поясняет: «Свет должен пройти через вещество. Мы предполагаем, что это будет мочка уха, будет клипса, которая будет крепиться на мочку, и с одной стороны к ней будет подводиться свет, с другой стороны он будет сниматься. После этого свет поступает в приемник, где он будет обрабатываться, подвергаться математической обработке. В результате мы получаем данные о количественном содержании».

На анализ будет уходить менее пяти минут.

Подобные неинвазивные глюкометры пытаются разработать ученые США и Израиля, но готового продукта на рынке нет. Томичи надеются опередить конкурентов: ближе к концу этого года начнутся клинические исследования, а уже следующим летом ученые рассчитывают собрать первый сигнальный образец.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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