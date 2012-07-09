Кодеин можно купить теперь только по рецепту

Больше месяца безрецептурный отпуск препаратов, содержащих кодеин, в России запрещён. Для чего это сделано и чем заменить привычные лекарства?

К кодеинсодержащим препаратам относятся «Нурофен плюс», «Пенталгин-Н», «Каффетин», «Седальгин-Нео», «Коделак», «Солпадеин», «Терпинкод», «Кодтерпин» - это обезболивающие и лекарства от кашля. Теперь аптеки обязаны отпускать их строго по рецептам, причем строгой формы №148, с красной полосой, сообщает «Российская газета». После приобретения препарата такие рецепты остаются в аптеке и должны храниться там три года.

Вводя запрет, российское правительство руководствовалось тем, что таблетки с кодеином в массовом порядке закупали наркоманы, чтобы изготовить в кустарных условиях тяжелый наркотик дезоморфин - альтернативу дорогому героину. Зависимость от дезоморфина ничуть не легче героиновой, к тому же, дезоморфин домашнего изготовления приводит к тому, что на руках и ногах больного возникают незаживающие язвы, человек начинает заживо гнить, и выход один - ампутация. Неслучайно наркоманы прозвали этот наркотик «крокодилом».

«Самолечение вредно, - говорит глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Если вы вынуждены регулярно снимать головную боль, и вам кажется, что помогают только таблетки с кодеином, это прямой повод обратиться к врачу. Кодеин сам по себе не обезболивает - он только усиливает действие других веществ, входящих в состав препарата. А вот привыкание он действительно вызывает. Поэтому мы, аптекари, поддержали решение о запрете».

Инициаторы запрета надеются, что отпуск по рецептам упорядочит продажу кодеинсодержащих препаратов и приструнит тех торговцев, которые пренебрегают этическими нормами. Ведь по большому счету провизор в аптеке всегда видит, кто к нему пришел за лекарством - обычный больной или наркозависимый.

Некоторые производители в связи с нововведением уже начали выпуск безкодеиновых аналогов своих препаратов. Например, пенталгин производится как с кодеином, так и без него. Кроме того, для снятия боли можно использовать и другие препараты, которые отпускаются без рецепта.

Парацетамол

Как действует. Хорошо снимает боль, сбивает температуру при простуде. Воспаление не лечит!

Плюсы. Сравнительно безобиден. В таблетках его часто дополняют кофеином, и тогда больной чувствует прилив энергии. Парацетамол хорошо действует при головной боли, вызванной стрессом, а вот мигрень не снимает. Не раздражает желудок, поэтому хорошо переносится больными гастритом.

Минусы. Отрицательно влияет на печень и почки. Противопоказан людям, имеющим соответствующие заболевания.

Применение. Перед едой, запивая водой. Средняя доза для взрослого: 0,2 г три раза в день, не дольше трех дней подряд.

Применение для детей и беременных. Есть специальные препараты для детей - обычно в виде сиропа. Лечатся ими и будущие мамы.

Аспирин

Как действует. Универсальное лекарство. Хорошее жаропонижающее, обезболивающее, противовоспалительное. Понижает свертываемость крови.

Плюсы. По воздействию при ОРЗ и гриппе превосходит парацетамол. Снимает боли в позвоночнике, в суставах и мышцах. Незаменим при похмелье. Иногда купирует приступы мигрени. Вместе с парацетамолом входит в состав «томапирина» - сильного обезболивающего.

Минусы. Раздражает желудок, способен вызвать желудочное кровотечение даже у здорового человека, поэтому стоит отдавать предпочтение растворимым формам. Аспирин категорически противопоказан всем, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниями.

Применение. Только после еды, запивая щелочной минеральной водой. Нерастворимую таблетку можно предварительно истолочь в порошок.

Применение для детей и беременных. Аспирин не рекомендован детям до 16 лет - он может вызвать у них особую форму расстройства центральной нервной системы. Категорически противопоказан в первые три месяца беременности.

Анальгин

Как действует. Хорошо известное, проверенное временем обезболивающее, обладает сильным жаропонижающим действием. От воспаления не спасает.

Плюсы. Эффективен при сильных ушибах, при зубной боли.

Минусы. Влияет на состав крови: уменьшает число лейкоцитов.

Применение. До еды, запивая водой. Без консультации с врачом не принимать дольше трех дней.

Применение для детей и беременных. Без назначения врача давать ребенку нельзя. Беременным тоже лучше обойтись без него.

Диклофенак

Как действует. Мощный обезболиватель, снимает воспаление.

Плюсы. Эффективен при послеоперационных болях, радикулитах, артритах, последствиях спортивных травм и ушибов. Помогает при болезненных месячных и тяжелом ПМС с судорогами в икроножных мышцах и отеками. Снимает сжимающие головные боли. При ОРЗ и гриппе не используется.

Минусы. Раздражает желудок, снижает количество лейкоцитов. В редких случаях понижает свертываемость крови.

Применение. После еды, запивая водой.

Применение для детей и беременных. Без назначения врача давать ребенку не следует. В первые три месяца беременности препарат категорически противопоказан.

Ибупрофен

Как действует. Нестероидный противовоспалительный препарат. Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее действие. Снимает боли воспалительного характера.

Плюсы. Хорошо действует при заболеваниях суставов (ревматоидном и других видах артритов, остеохондрозе). Снимает боль при миалгии, мигрени. Помогает унять зубную боль.

Минусы. Нельзя применять при гастрите, печеночной и почечной недостаточности. Противопоказаний много - нужно внимательно читать инструкцию.

Применение для детей и беременных. Будущим и кормящим мамам применять с осторожностью. Детям 6­-12 мес. - только по рекомендации врача.

«Журнал здоровья».