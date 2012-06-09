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На Дальнем Востоке появится первый центр амбулаторного диализа

09 Июня 2012, 18:27 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 9 июня, ZRPRESS. Состоялась церемония подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»

В церемонии подписания соглашения приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и генеральный директор ООО «Б.Браун Авитум Руссланд» С.Тйаги.

Компания является одним из мировых лидеров по производству медицинского оборудования, расходных материалов, комплексному обеспечению гемодиализной технологии. ООО «Б.Браун Авитум Русланд» является дочерним подразделением немецкой корпорации B.Braun Melsungen AG. Головной офис компании ООО «Б.Браун Авитум Русланд» находится в Санкт-Петербурге.

Соглашение предусматривает создание клиники по оказанию гемодиализной помощи на условиях частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств. Это первое медучреждение подобного уровня на Дальнем Востоке. Общий объем вложений оценивается в 150 млн рублей. Мощность центра предварительно рассчитывается на 20 аппаратов «искусственная почка»: 120 больных при трехсменной работе с возможностью расширения до 200 пациентов.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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