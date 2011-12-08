Ткани коровы помогут восстановить челюсти

Новая технология поможет людям, пострадавшим от длительного ношения зубных протезов.

Известно, что дополнительное давление на десны способно привести к растворению костной ткани, в итоге протезы пе-рестают подходить пациенту. По этой же причине люди, носившие протезы, потом не могут установить имплантаты, по-скольку у них наблюдается дефицит костной ткани, и имплантатам просто негде закрепиться.

Новая методика предлагает забор костной ткани из нескольких зон челюсти, которые не задействованы в процессе пережевывания пищи. Потом полученные образцы дробятся и смешиваются с костной тканью донора-человека, материалом коровы или смесью обоих материалов. Также добавляется кровь пациента для образования клейкой пастообразной смеси. Ее вводят непосредственно в места повреждения, а для ускорения процесса заживления на десны накладывается коллагеновая сетка.После того, как костная ткань отрастет, пациенту предлагается операция по вживлению имплантатов.

"Журнал Здоровья". cheldoctor.ru.