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Пять самых полезных овощей
Регулярное употребление овощей, особенно свежих и малообработанных, является прекрасной профилактикой многих опасных заболеваний - утверждают учёные. Овощи богаты клетчаткой, витаминами, микроэлементами... Какие же овощи считаются самыми полезными?
МОРКОВЬ
Проще сказать, когда этот корнеплод есть не следует: при обострении язвенной болезни и при колите от сырой моркови стоит временно воздержаться. Во всех остальных случаях морковь принесёт вам огромную пользу. Специалисты советуют употреблять её ежедневно при болезнях почек и печени, при гипертонии, при запорах и солевых отложениях, а также для улучшения структуры зубов, пищеварения и аппетита. Морковный сок особенно рекомендуется кормящим мамам для улучшения лактации. Кроме того, он повышает сопротивление организма к различным заболеваниям благодаря бета-каротину (витамину А). Этот витамин лучше всего усваивается в присутствии жиров, поэтому блюда из моркови имеет смысл заправлять сметаной или растительным маслом.
БАКЛАЖАНЫ
Исследователи утверждают, что если вы решили бросить курить, то баклажаны помогут вам пережить самый трудный момент. Благодаря большому количеству калия, баклажаны благоприятно влияют на сердце и выводят лишнюю жидкость из организма. Этот овощ особенно рекомендуется при болезнях почек и подагре.
БРОККОЛИ
Брокколи считается самой полезной капустой. Ежедневное употребление брокколи рекомендуется людям, организм которых был ослаблен длительной болезнью, а также беременным женщинам и детям. Помимо большого количества витаминов и микроэлементов брокколи содержит сульфорафан, который борется с бактериями, вызывающими язву желудка. Недавно стало известно, что брокколи является эффективным профилактическим средством против ра-ка.
ОГУРЦЫ
В огурце содержится 95% воды. Огуречный аромат приводит в действие пищеварительную систему. Также в огурцах присутствуют витамины В2, В1, С. Огурцы способствуют избавлению от запоров, стимулируя работу кишечника.
КАБАЧОК
Здесь представлены фосфор, калий, магний, кальций, железо, белок и органические кислоты. Кабачок считается низкокалорийным продуктом и часто входит в состав различных диет. Для людей с заболеваниями сосудов этот овощ очень полезен, поскольку он содержит один из блокаторов холестерина. При заболевании кишечника, малокровии и нервных срывах рекомендуется употреблять сок из кабачков.
Разумеется, максимальную пользу приносят овощи, выращенные в экологически чистых условиях без использования нитратов.
"Журнал Здоровья".
По материалам сайта corp.leovit.ru.
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