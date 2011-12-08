Чтобы кожа сияла здоровьем

Мороз, холодный ветер, яркое зимнее солнце и сухой воздух в помещении во время отопительного сезона подвергают нашу кожу настоящему испытанию. Как же за ней ухаживать в этот непростой период?

Попробуем разобраться, что происходит с кожей зимой? Во-первых, сухой морозный воздух отнимает у кожи влагу, к тому же при низких температурах замедляется скорость обновления клеток эпидермиса, поэтому кожа становится более жесткой и сухой. Действие холода ведет к утолщению рогового слоя кожи - таким образом она пытается защититься, а в результате выглядит более грубой, чем летом, и теряет гладкость.

Во-вторых, холодный воздух снижает активность сальных желез. Как следствие - истончается защитная гидролипидная пленка, кожа становится менее эластичной и более чувствительной. Резкие перепады температуры и влажности при переходе с улицы в помещение, а затем наоборот, тоже отрицательно влияют на свойства кожи, в результате получается, что зимой она стареет быстрее. Больше всего зимой страдает сухая чувствительная кожа.

Добавим, что от яркого зимнего солнца (в январе-феврале) повышается риск появления пигментных пятен у людей, которые к этому склонны, особенно подвержены такой опасности любители горнолыжного отдыха. Впрочем, загрязнённый воздух городов для кожи - тоже не подарок! Как же ей помочь?

Перечислим основные этапы ухода за кожей лица в домашних условиях в зимний период.

- Обязательное очищение два раза в день: утром и вечером. Для сухой кожи подойдёт очищающее молочко, для особо чувствительной - очищающие сливки, для жирной кожи - бактерицидные эмульсии. После этого протираем кожу тоником, который удаляет остатки очищающего средства, увлажняет, выравнивает рH. Вместо тоника можно использовать термальную воду или обычную минеральную воду без газа, огуречный сок, а также настои из трав (липовый цвет, ромашка).

- Утром, за полчаса до выхода на улицу наносится специальный защитный крем, который предохраняет кожу от холода и ветра. Забудьте об увлажняющих дневных кремах! Пользоваться такими средствами зимой перед выходом на улицу не только не рекомендуется, но даже опасно - вода на морозе кристаллизуется и повреждает клеточные мембраны кожи. Хорошо, если дневной крем имеет солнцезащитный фильтр: особенно важна такая защита в ясные морозные дни, а на отдыхе в горах без неё никак не обойтись.

- Вечером можно побаловать уставшую кожу успокаивающим, питательным кремом, чтобы снять стресс от агрессивных внешних воздействий прошедшего дня. Вечерний крем наносится за 1,5-2 часа до сна, излишки крема промакивают салфеткой.

- Зимой очень полезны увлажняющие и питательные маски. Их накладывают после очищения лица, а после снятия маски - питательный крем.

- В холодное время года благодаря отопительным приборам воздух в помещении становится сухим, поэтому в течение дня кожу можно опрыскивать термальной водой, но только не перед выходом на улицу! Также рекомендуется использовать в помещении увлажнитель воздуха.

- Губы на морозе обязательно должны быть защищены гигиенической или декоративной помадой. Перед сном можно использовать питательный бальзам: он наносится на губы толстым слоем (как маска для лица).

При выборе средств для домашнего ухода, обязательно учитывайте свой тип кожи. Желательно, чтобы зимняя косметика была обогащена веществами, препятствующими старению - лецитином, гиалуроновой кислотой, маслом жожоба и пр.

Нельзя забывать и о коже рук, ведь она содержит меньше влаги, чем кожа лица и тела. Зимой для ухода за руками лучше использовать средства, содержащие в составе глицерин и растительные масла, которые содержат ценные для кожи жиры, необходимые для формирования защитного барьера. Крем для рук в это время года рекомендуется наносить не менее двух раз в день. Не забывайте покрывать кремом ногти - они тоже страдают от обезвоживания. Обязательно надевайте перчатки или варежки, прежде чем выйдете из дома, чтобы переход от тепла к холоду был не таким резким. Постарайтесь не мыть руки холодной водой, особенно перед выходом на улицу.

Наконец, зима - это сезон самых разнообразных салонных процедур. Если хотите иметь здоровую, красивую кожу к весне - начинайте работать над ней с октября-ноября, говорят косметологи. Тогда весной ваша кожа возродится и засияет по-новому!

"Журнал Здоровья".

По материалам сайтов gidkrasoti.ru, allwomens.ru