Малоподвижный образ жизни стимулирует образование злокачественных опухолей ­- об этом было заявлено на ежегодной конференции Американского института исследования рака.

Авторы исследования утверждают: занятия физкультурой сокращают риск раковых заболеваний на 25­30 процентов. По данным медицинской статистики, ежегодно в США 92 тысячи случаев рака молочной железы и кишечника связаны именно с нехваткой физической нагрузки.

Учёные говорят, что сидячая работа не является уважительной причиной для гиподинамии. Каждый час, проведенный в сидячем положении, должен быть компенсирован, как минимум, 2­3-­минутной физической активностью, причем речь идет именно о ежечасовых перерывах, во время которых надо хотя бы пройтись.

Как показало исследование, в развитых странах человек в среднем проводит в сидячем положении до 9 часов в день. Многие офисные работники вообще не делают перерывов, не говоря уже о разминке и упражнениях. «Даже короткие прогулки, совершаемые каждый день, помогают снизить уровень целого ряда опасных показателей», -­ заявляет Кристин ФРИДЕНРЕЙХ, сотрудник канадской организации Alberta Health Services Cancer Care.

"Журнал Здоровья".