Сахар провоцирует раннее старение

Сокращение потребления сахара благотворно сказывается на состоянии кожи.

Диетолог Мишель ШЕВАЛЛЕ­ХЕДЖ провел серию исследований, которые показали: любовь к сладкому ведет к тому, что в организме появляются вредные молекулы под названием конечные продукты гликирования (AGE). Они повреждают коллаген и эластин и уменьшают содержание антиоксидантов, помогающих коже сохранять молодость. По словам диетолога, избыточное потребление сахара часто связано с тем, что люди даже не подозревают, что употребляют сахар вместе с хлебом, мюсли, газированными напитками и йогуртами.

"Журнал Здоровья".