Врач-психотерапевт делает из геев - бабников

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Сегодня представители сексуальных меньшинств встречаются на каждом шагу: в ночных клубах, на сцене, в бизнесе, в политике… И все больше народу относится к ним лояльно. Но только не врач-психотерапевт Ян Голанд. Он уверен, что гомосексуализм лечится, и подтверждает свои слова исцелением 75 геев и 7 транcсексуалов, пишет Собеседник.Ru.

Добиться влечения к женщинам

Пятиэтажное здание, где размещается частный центр Яна Голанда, стоит недалеко от нижегородского кремля. В комнатах для сеансов – кушетки, телевизоры с DVD-плейерами и ни одного пациента. Летом Ян Генрихович распускает пациентов «на каникулы». В кабинете тесно от полок с видеокассетами, у окна – кресло и видеокамера. Здесь Голанд снимает откровения своих клиентов.

– Ян Генрихович, почему вы считаете гомосексуализм болезнью, ведь в 1990 году ВОЗ исключила его из списка заболеваний?

– А вы знаете, как решался вопрос? Путем голосования. На съезд приехали геи-активисты, заинтересованные в том, чтобы вычеркнуть гомосексуализм из списка болезней, которые лечат врачи-психиатры. Тут есть две точки зрения: это болезнь и это не болезнь. Первой придерживаются ведущие психотерапевты и успешно излечивают гомосексуализм.

– А почему люди становятся геями? Есть такой ген?

– Никакого гена гомосексуальности нет. Сексуальные наклонности человека формирует среда. Если мальчика воспитывали незамужняя мать и тети – старые девы, брали его с собой в баню… В результате женское тело ему стало безразлично, он заинтересовался мужчинами. И только у одного процента матерей, которые беременными перенесли инфекцию или травму, рождаются «ядерные» гомосексуалы.

– И как вы лечите «больных»?

– Никаких медикаментов, только психотерапия, психоанализ, гипноз, аутотренинги, занятия индивидуально и в группах, чтение и обсуждение дневников. Важную роль играет физическое совершенствование. Геи ходят в секции бокса и борьбы, поднимают штангу, транссексуалки занимаются с балетмейстером. На первом этапе гасится влечение к лицам своего пола, вырабатывается спокойное, безразличное к ним отношение. Когда нормальный мужчина идет по улице, его глаз отдыхает на бедрах и груди женщин, а геи ловят взглядом промежности и руки мужчин.

На втором этапе я помогаю пациентам увидеть в женщине ее красивое тело и богатый духовный мир. В гипнозе я даю больному женский образ, который он потом сам создает в сознании. Последний этап – добиться эротического влечения и стойкого сексуального общения с женщинами.

– Любой гей может стать вашим пациентом?

– Я лечу только пациентов, у которых есть мотив измениться, встать на путь нормальной, гетеросексуальной жизни. Главный результат по прошествии многих лет – это семьи, жёны и дети. Раньше, когда ко мне приходил человек, я его спрашивал: «Если завтра отменят преследование по 121-й статье, будете вы у меня лечиться или нет?» Если человек отвечал: «Конечно, нет», я с ним прощался. Я не работаю с больными алкоголизмом, маниакальными расстройствами, шизофренией и теми, кто не хочет лечиться.

– Какие люди к вам обращаются?

– Разные. Одинаковых гомосексуалов не бывает. Лечился у меня замминистра РСФСР, бросил карьеру, устроился мясником на нижегородском рынке. Сейчас живет в Москве – семья, дети, нормальная работа. В 52 года обратился полковник милиции, устал от шантажа своего «подруга», красавца лейтенанта. «Подцепил» гомосексуализм в армии на корабле, для ширмы женился, но не мог строить отношения с женщинами.

Казанова «голубых кровей»

Я хотела лично встретиться с излеченными Голандом, но он контакты пациентов не дал. Зато показал кассеты с записями.

…Ильяс дает интервью в очках на пол-лица и в парике. Родители в Татарстане до сих пор не знают, что их младший сын был геем. К 26 годам Ильяс заработал мочекаменную болезнь и гипертонию, жил на таблетках, подсел на сладкое и набрал 70 кг. Родные искали Ильясу невесту, а он думал, где бы достать яду.

«Я стал вести жизнь, которую сформировал себе сам и мое окружение, – вспоминает молодой человек и описывает сцены мужеложства, увиденные им в детстве. – Но я всегда мечтал стать нормальным мужиком».

Во время сеансов гипноза Голанд возвращал в сознание гея девушку в желтом платье из его детства.

– Я всегда ищу в сознании гомосексуала женщину. Может быть, он дружил с девочкой или девочка ему нравилась, – комментирует психотерапевт.

Парень учился выбирать красивых девушек, прикасаться к женщинам – и так по нарастающей. Обычно на лечение уходит год и больше, но уже на втором месяце Ильяс почувствовал себя мужчиной. Уезжая из Нижнего Новгорода, он оставил не одно разбитое женское сердце и старые брюки – похудел на 16 кг. Сейчас у казановы жена и двое детей.

Девушка с усиками

Транссексуалкой Еленой психотерапевт гордится, как родитель удачным ребенком. По словам Голанда, лечить такие отклонения сложнее, чем гомосексуализм.

Елена приехала к доктору по недоразумению – делать операцию по смене пола. Девушка была одержима мыслью обрести мужское тело, ведь в душе она давно была Лёшей, спала и видела новый паспорт. Лена любила женщин, но рядом с ними чувствовала себя человеком второго сорта. Счастье было так близко, но операции запретили, а после того как Лена изнасиловала двоюродных сестер, родня ее прокляла. От безысходности она согласилась на предложение врача.

– Она одевалась в мужскую одежду, ходила, раскачиваясь, как моряк, брила голову, бинтовала грудь, иногда приклеивала усы и была в восторге, когда в общественном транспорте к ней обращались «молодой человек», – вспоминает психотерапевт.

Голанд отобрал у Лены штаны, а его приятельницы, примы Нижегородского театра оперы и балета, показали ей, как правильно, по-женски, ходить. Позже пациентка поступила в мединститут и сейчас сама лечит больных с нервными расстройствами.

Спустя 37 лет она вспоминает:

– Очень тяжело было, особенно когда начались отношения с мужчинами. Я вела себя, как обезьяна, спустившаяся с ветки. Видишь красивого мужчину – бежишь и нападаешь, а нельзя, тут другая линия: стой и жди.

Теперь у Елены два взрослых сына и третий муж. О своей прошлой жизни она ему не рассказывает.

Досье: Голанд Ян Генрихович – психотерапевт, заслуженный врач РФ, автор более 80 научных работ по психотерапии сексуальных расстройств, неврозов и нервной анорексии. В 2002 году на Всемирном конгрессе сексологов в Париже Голанд представил свою методику лечения.

контрмнение

Диля Еникеева, президент Российской ассоциации сексологов:

– Гомосексуализм исключен из Международной классификации болезней и не считается болезнью. Это девиация полового поведения. Лечить то, что не является болезнью, на мой взгляд, нецелесообразно. Ян Голанд приводит процент излеченных им пациентов, но в данном случае речь идет скорее всего не об истинном гомосексуализме, а о гомосексуальном поведении, когда натуралы в силу обстоятельств практиковали однополый секс. Изменить половое поведение такого пациента можно при условии, что у него самого есть на то горячее желание. Но если решение принимается под давлением, загасить влечение в человеке вряд ли возможно, не подавив либидо.