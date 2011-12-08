С коматозником можно вести диалог

Один из пяти пациентов, пребывающих в коме, способен думать и реагировать - к такому выводу пришли учёные из Великобритании и Бельгии.

Исследования проводились в Адденброкском госпитале Кембриджа и Университетском госпитале Льежа. Оказалось, что пятая часть больных, которые официально находились в вегетативном состоянии, на самом деле были в состоянии думать и вступать в контакт.

В ходе предыдущих исследований ученые пришли к аналогичным выводам, но тогда активность мозга фиксировалась с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Теперь в дополнение к дорогостоящей, громоздкой, не всегда доступной процедуре МРТ предлагается использовать более простой и дешевый способ - речь идёт о портативном электроэнцефалографе (ЭЭГ).

Ученые обратились к больным, впавшим в вегетативное состояние, с просьбой представить, что они сжимают пальцы рук и ног. В ответ на обращение исследователей отделы мозга пациентов, отвечающие за моторику, начали проявлять специ-фическую активность. Кроме того, больные безошибочно реагировали на простейшие вопросы, требовавшие ответов «да» или «нет». Исследователи заявляют, что результаты проведенных ими тестов - только начало, и вскоре врачам удастся вести с такими больными более сложные диалоги.

"Журнал Здоровья".