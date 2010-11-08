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ОМС : выбор за вами
Страна в ожидании нового закона об ОМС. Правда, многие граждане уже давно забыли, что такое бесплатная медицина, так как ежедневно сталкиваются с тем, что в больницах и поликлиниках им приходится платить за медицинскую помощь...
Жители Приморского края не исключение. В каждом лечебном учреждении висят прейскуранты платных услуг. Но в большинстве случаев гражданин может получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, так как в регионе каждый год работает программа государственных гарантий. Защищать права застрахованных граждан призваны страховые медицинские организации и ТФОМС ПК.
К сожалению, большинство жителей Приморского края не совсем понимают, чем занимаются медицинские страховые организации, поэтому редко прибегают к их помощи. А ведь запланированные изменения в законе об ОМС позволят застрахованным гражданам самостоятельно выбирать страховую компанию, медицинское учреждение и даже лечащего врача.
В Приморском крае работает пять страховых медицинских организаций – ООО СК «Альфа-ГАРАНТ», ООО СМК «Восточно-Страховой Альянс», ЗАО СМК «Спасские ворота-М», ВСК «Милосердие», ООО «СМО Госмедстрах».
Если не вникать в их подробную деятельность, то страховые медицинские компании являются ретрансляторами денег ОМС в систему здравоохранения.
«Главная задача страховой компании - это защита интересов тех граждан, кому компания выдала полис. Страховая компания - это коммерческая организация, ее прибыль складывается за счет процента на ведение дел. Схема работы в самом упрощенном варианте выглядит следующим образом: страховой компании выгодно заключить как можно больше договоров с работодателями на выдачу полисов ОМС. Ведь в дальнейшем застрахованный гражданин, имеющий полис ОМС определенной страховой организации, обращается в лечебное учреждение, получает медицинскую помощь, а ЛПУ в свою очередь подает списки в страховую компанию, сколько у нее пролеченных больных, чтобы потом страховая компания ей оплатила за это количество. Поэтому чем больше полюсов выдала страховая компания, тем большую долю рынка она занимает, - считает директор ООО СК «Альфа-гарант» Борис ТИХОНОВ.
«Страховые компании играют большую роль в защите прав застрахованных граждан, - считает исполнительный директор ТФОМС ПК Виталий Солодовников. – Сегодня они должны не просто распоряжаться деньгами, но и фактически защищать тех, кому они выдали полис ОМС. Если пациенту не оказали медицинскую помощь, то он должен позвонить по телефонам, указанным на обороте полиса, и специалисты страховой компании должны приступить к решению проблемы. В свете принятия закона, когда граждане будут сами выбирать страховую организацию, страховые компании просто обязаны улучшить качество обслуживания».
Эффективность работы страховых компаний оценивается по нескольким критериям. Например, количество обращений и количество обоснованных жалоб. Так, согласно официальным данным ТФОМС ПК, больше всего обращений было в компанию «Восточно-страховой альянс», за первое полугодие 2010 г. здесь было зафиксировано 1 800 обращений. Из них обоснованными жалобами признаны 171. Шестерым гражданам компания вернула денежные средства. Всего в компании работают 14 экспертов, которые проверяют качество оказываемых услуг ЛПУ. ООО «Альфа-Гарант» имеет 35 экспертов. По словам директора компании Бориса Тихонова, количество обращений - 1 222, из них обоснованных жалоб всего 8. Кроме того, сегодня руководство страховой медицинской организации ведет активную разъяснительную работу, чтобы пациенты медицинских учреждений могли отстоять свои права в ЛПУ и не доводить дело до обращения в страховую компанию.
Часть граждан предпочитает решать свои проблемы в территориальном фонде обязательного медицинского образования. «Специалисты фонда принимают жалобы практически каждый день, - рассказывает исполнительный директор ТФОМС ПК Виталий Солодовников. - Люди часто не могут решить свои проблемы в ЛПУ, а про защиту прав в страховой компании не знают. Тем не менее мы стараемся помочь каждому гражданину. Ведь бывают случаи, когда человек действительно нуждается в оперативном решении вопроса. Например, к нам обратилась женщина с просьбой обследовать ее сына для проведения операции на глаза. Женщина жила в деревне, и ей ездить в город было очень накладно. Мы попросили помощи у главного офтальмолога края, и ее сына оперативно обследовали. Чтобы понимать реальную ситуацию, мы проводим анкетирование граждан на местах в ЛПУ. Последнее анкетирование проходило в Приморской краевой клинической больнице №1 и городской клинической больнице №4».
В общем, защищать наши права есть кому. Другой вопрос, что скоро мы сможем выбирать действительно тех, кто помогает. Каждый должен сделать выбор, чтобы потом при посещении ЛПУ была уверенность: помощь придет.
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