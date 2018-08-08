На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"

Медицинский поезд «Академик Федор Углов» прибывает на Дальневосточную железную дорогу для работы на отдаленных станциях Хабаровского края из Иркутска. Он приписан к Забайкальской железной дороге.

Как сообщила пресс-служба ДВЖД, с 9 по 18 августа передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» будет работать на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань согласно графику:

Селихин – 9 августа, Кун – 10 августа, Гурское – 11 августа, Уктур – 12 августа, Кенай – 13 августа, Высокогорная – 14 августа, Кенада – 15 августа, Тулучи – 16 августа, Тумнин – 17 августа, Усть-Орочи – 18 августа.

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» дислоцируется на Восточно-Сибирской железной дороге (Иркурск). Поезд оснащен самым современным высокоточным рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием, позволяющим в краткие сроки установить клинический диагноз и назначить правильное лечение.

К сожалению, хорошо известный жителям Приамурья и Приморья поезд «Терапевт Матвей Мудров» в этом году на маршрут не вышел. С 2006 года консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» объездил самые отдаленные станции Дальневосточной железной дороги, заходил на Забайкальскую железную дорогу и в восточную зону БАМа, южную часть Якутии. Оказание медицинских услуг и проведение диагностики жителей глухих станций, и не только работников РЖД, не получало софинансирования властей. В итоге поезд сошел с маршрута.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток