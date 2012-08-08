Рекламу БАД отредактировали

8 августа, ZRPRESS. Федеральная антимонопольная служба опубликовала внесенные поправки в закон «О рекламе» касательно рекламы биологических добавок в прессе и на ТВ. Теперь рекламодатели биологически активных добавок обязаны предупредить потребителей, что их препараты - не лекарства.

Если компании нарушат новый закон, то они будут обязаны выплатить штраф суммой до полумиллиона рублей. Также штрафом облагаются всевозможные целители, лечащие своих клиентов отварами, снадобьями и прочими добавками. Сумма штрафа для них составит около 3 тысяч рублей.

Согласно выдвигаем нормативам предупреждение о том, что рекламируемая добавка не является лекарством должно звучать не менее трех секунд во время каждой рекламы по радио и не менее пять по телевизору. Площадь предупреждения должна быть не менее 7 % от общей площади кадра.

Законопроект пока находится на стадии согласования. Известно, что за последние 10 лет рынок биоактивных добавок вырос в России в 15 раз, достигнув объема в 20,3 миллиарда руб. в частности благодаря грамотно продвигаемой рекламной политике, убеждающей население, что БАДы помогут им быстро избавиться от их недугов и обрести молодость.

«Золотой Рог».