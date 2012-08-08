Режим курения влияет на раковые заболевания

8 августа, ZRPRESS. После ряда проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что риск возникновения рака зависит не только от частоты, но и от режима курения. Выяснилось, что утренняя сигарета, выкуренная через полчаса после пробуждения, вдвое увеличивает риск возникновения не только рака легких, но и рака шеи и головы.

В исследовании, которое было проведенно в США, приняли участие 7 610 курильщиков, 4 776 из них уже болели раком легких, а 2 835 были здоровыми. Во время эксперимента выяснилось, что у людей, которые закуривали сразу после пробуждения, вероятность заболеть раком возрастала на 79%. Причем количество выкуренных сигарет на этот факт абсолютно не влияет.

В другом исследовании приняли участие 1 850 курильщиков, 1 055 из которых – больные раком головы и шеи. Результаты показали: люди, выкурившие сигарету через полчаса после пробуждения, рисковали получить развитие рака на 59% больше, чем те, кто ждал больше часа. Следовательно, утреннее курение относит людей к группе риска сразу по трем видам раковых заболеваний.

В то время как одни ученые проводят исследования, другие уже готовы представить свою новую разработку. Так, итальянские ученые разработали специальную методику, которая увеличивает шансы бросить курить даже заядлого курильщика. Это специальный безникотиновый пластиковый ингалятор, который поможет преодолеть как физическую, так и психологическую зависимость от курения.

«Золотой Рог».