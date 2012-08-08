www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Режим курения влияет на раковые заболевания

08 Августа 2012, 02:32 | Дальний Восток

8 августа, ZRPRESS. После ряда проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что риск возникновения рака зависит не только от частоты, но и от режима курения. Выяснилось, что утренняя сигарета, выкуренная через полчаса после пробуждения, вдвое увеличивает риск возникновения не только рака легких, но и рака шеи и головы.

В исследовании, которое было проведенно в США, приняли участие 7 610 курильщиков, 4 776 из них уже болели раком легких, а 2 835 были здоровыми. Во время эксперимента выяснилось, что у людей, которые закуривали сразу после пробуждения, вероятность заболеть раком возрастала на 79%. Причем количество выкуренных сигарет на этот факт абсолютно не влияет.

В другом исследовании приняли участие 1 850 курильщиков, 1 055 из которых – больные раком головы и шеи. Результаты показали: люди, выкурившие сигарету через полчаса после пробуждения, рисковали получить развитие рака на 59% больше, чем те, кто ждал больше часа. Следовательно, утреннее курение относит людей к группе риска сразу по трем видам раковых заболеваний.

В то время как одни ученые проводят исследования, другие уже готовы представить свою новую разработку. Так, итальянские ученые разработали специальную методику, которая увеличивает шансы бросить курить даже заядлого курильщика. Это специальный безникотиновый пластиковый ингалятор, который поможет преодолеть как физическую, так и психологическую зависимость от курения.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru