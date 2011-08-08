Фастфуд на потоке

Из-за нехватки времени на полноценный обед или ужин фастфуд и полуфабрикаты для многих россиян становятся основной пищей. По статистике, питается фастфудом более-менее регулярно уже примерно треть страны. Только в Москве за год число ресторанов быстрого питания возросло примерно на 20%.

Но исследования Международной конфедерации обществ потребителей показали, что обед в заведении быстрого питания содержит практически суточную норму соли, сахара и насыщенных жиров. В результате при слишком частом употреблении такая пища приводит к ожирению, инфарктам, диабету и другим болезням. По данным Минздравсоцразвития, от болезней, вызванных некачественным питанием, умирает почти треть жителей страны. Специалисты КонфОП выступают за то, чтобы состав продуктов в ресторанах быстрого питания был описан полно, включая химические добавки, сообщает inosmi.ru