На градусе опасной широты

Больных алкоголизмом в нашей стране в целом и в Приморье - в частности больше, чем больных раком. При этом в коридорах краевого наркологического диспансера непривычно пусто, тогда как в диспансере онкологическом что называется "яблоку негде упасть". А все потому, что алкоголики больными себя не считают. И зря.

По данным ННЦ наркологии, в России зарегистрировано 2,4 млн. алкоголиков (в это число не включаются анонимные пациенты и пациенты частных клиник), и их число ежегодно растет. А если по неофициальным оценкам, то алкогольной зависимостью в той или иной степени страдают около 17 млн. россиян - почти 12% от общей численности населения.

Все оттенки синего

- При слове "алкоголизм" мы, как правило, представляем себе его последнюю стадию, сопровождающуюся полной деградацией личности. Однако начинается история любого алкоголика с рюмки водки или глотка пива, и не с физической, а с психологической зависимости, которая развивается быстрее и лечится гораздо тяжелее, - говорит главный нарколог Минздравсоцразвития РФ в Дальневосточном федеральном округе, главный врач Приморского краевого наркологического диспансера, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Людмила Михалева.

Зависимость от алкоголя, как и любая другая зависимость (от наркотиков, никотина, кофеина, азартных игр и т.д.), формируется, прежде всего, в головном мозге и связана с особенностями функционирования так называемой "системы награды" - совокупности нейронных структур мозга, отвечающих за эмоции.

Нейроны "системы награды" передают друг другу сигналы посредством нейромедиаторов - физиологически активных веществ, вырабатываемых нервными клетками. Чем больше вырабатывается нейромедиаторов, тем выше у человека жизненный тонус, он более энергичен, активен. Если уровень нейромедиаторов низкий - человек пассивен, находится в подавленном настроении. И для поднятия тонуса начинает прикладываться к рюмке.

Прием алкоголя повышает уровень нейромедиаторов, давая человеку приятное ощущение опьянения. Но чем чаще человек потребляет спиртные напитки и чем они крепче, тем быстрее нарушается механизм выработки нейромедиаторов. Организм начинает требовать: "Давай еще! Вплескивай новую порцию!" Так формируется тяга к спиртному.

- И эта тяга, как и многое другое, передается по наследству?

- Да. Предрасположенность к алкоголизму обусловлена генетически и передается из поколения в поколение. И даже если человек не злоупотребляет спиртным, то "подмоченная" наследственность в той или иной мере все равно проявляется - в виде неадекватного психического реагирования, проблем с адаптацией в обществе и т.д.

- Каковы типичные сроки развития алкоголизма?

- Сроки в каждом конкретном случае обусловлены наследственностью, жизненными обстоятельствами, количеством и качеством спиртного. У кого-то путь разрушения занимает десятки лет, а кто-то расправляется с собственным здоровьем в считанные месяцы.

В среднем скорость формирования алкоголизма у мужчин - от 7 до 15 лет, у женщин - от 4 до 7 лет.

- Алкоголики зачастую отрицают свою зависимость от спиртного либо просто не придают ей большого значения. Как его близким не пропустить начало болезни?

- Начнем с того, что отличить начинающего алкоголика от здорового человека под силу лишь опытному специалисту. Но первый признак - это утрата чувства меры, когда человек начинает пить и не может остановиться. Для мужчин норма потребления алкоголя - не более 30 г чистого этанола в день (60-70 мл крепких напитков, или 250 г сухого вина, или 330 г пива). Для женщин - 2/3 от мужской дозы, т.е. не более 20 г этанола в день. При этом не значит, что пить следует ежедневно. Если человек пьет чаще двух раз в неделю либо увеличивает потребляемую им ранее дозу, это свидетельствует о наличии у него алкогольной зависимости.

А потом - так называемый похмельный синдром - вторая стадия сформировавшейся хронической болезни. Организм постепенно привыкает к систематическим алкогольным бомбардировкам и начинает подстраиваться под новый образ жизни хозяина. Теперь с алкоголем человек чувствует себя заметно лучше, чем без него. В возлияниях появляется определенная система: конец недели или рабочего дня отмечается заслуженной порцией выпивки. После первого бокала возникает непреодолимое желание продолжения банкета, при этом необходимая доза неуклонно растет. Заостряются неприятные черты характера - раздражительность, возбудимость и т. д. Первые провалы в памяти, утренние муки совести и пресловутая белая горячка свидетельствуют о том, что пациент добрался до апогея заболевания и в его мозгу начались необратимые изменения.

Продолжая выпивать в прежнем режиме, со временем такой человек переходит к третьей, заключительной стадии, отличающейся поражением внутренних органов, деградацией центральной нервной системы и разнообразной неврологической симптоматикой. Так, например, боли в области сердца свидетельствуют о сердечной, а в области печени - о печеночной недостаточности, которая со временем переходит в цирроз.

С пивом по жизни

- Подавляющее большинство населения к агрессивной рекламе пива относится отрицательно. Однако это не мешает смотреть сквозь пальцы на то, как пятнадцатилетнее чадо, возвращаясь с прогулок, частенько попахивает пивным перегаром...

- Приходится лишь сожалеть, что вид подростка с банкой пива в руке на городских улицах не является чем-то из ряда вон выходящим. А ведь пивной алкоголизм развивается быстрее, а потом тяжелее лечится. При этом растущий и развивающийся организм мгновенно начинает приспосабливаться к постоянному наличию алкоголя в крови. Банка крепкого пива эквивалентна 100 мл водки. Вот и прикиньте, сколько потребляет подросток за неделю, за месяц...

Молодежь начинает употреблять спиртное, чтобы изначально изменить свое психическое состояние. Сразу ориентированы на опьянение.

Регулярное употребление пива в подростковом возрасте - достаточное основание утверждать, что к 30 годам у человека будут серьезные алкогольные проблемы. К тому же подростки редко ограничиваются пивом. Со временем неизбежно происходит переход на крепкие спиртные напитки. Но беспокойство родителей, к сожалению, ограничивается звонком на наш телефон доверия. Мы пытаемся им объяснить, что требуется вмешательство специалиста, но прийти на прием к психологу, а тем более в наркологическое учреждение, никто не решается.

Лечение влечения

Лечение алкоголизма включает в себя: избавление от физической зависимости (детоксикация) и избавление от психологической зависимости (психотерапия), а в сложных случаях - еще и социальную реабилитацию.

От абстинентного синдрома любой грамотный нарколог может избавить в считанные дни. Подобную помощь оказывают не только государственные учреждения, но и частные клиники и отдельные практикующие специалисты. В любой газете объявлений можно найти предложения типа "сниму ломку" и "выведу из запоя". Однако качество этих услуг никто не гарантирует.

Только опытный нарколог может точно оценить состояние пациента и назначить верные дозы препаратов. В противном случае детоксикация может нанести вред и без того ослабленному пациенту. Поэтому, прежде чем вызывать врача по объявлению, имеет смысл выяснить, есть ли у него соответствующий сертификат и опыт.

Когда пациент приходит в себя, начинается психотерапевтический процесс. Избавление от психической зависимости - наиболее длительный и сложный этап лечения. Стандартный курс длится 2-4 недели. Но этого времени недостаточно, чтобы добиться устойчивых результатов, поэтому после выписки из стационара требуется амбулаторное лечение.

- Какой метод лечения алкоголизма наиболее эффективный?

- Индивидуальный. Надо начинать с хорошего обследования - что представляет собой этот человек, его здоровье, физическое, неврологическое, психическое состояние и так далее. И не методы искать, а врача, который занимался бы больным, ведь лечить алкоголизм - это долгий процесс. Болезнь хроническая и, следовательно, склонна к рецидивам.

Методики сегодня существуют самые разнообразные и в целом зависят от лечащего врача. Но важно помнить, что без собственного желания вылечиться невозможно! Только лишь закодировавшись от потребления спиртного, больной становится похожим на птицу в клетке, которая всего лишь ждет, когда же пройдет срок и дверцу откроют. Решаясь на популярные сегодня программы, человек должен четко себе представлять, что срок действия подобной системы (может быть три месяца, а может и год) дается на изменение его собственного сознания и на переоценку ценностей, а не на выжидание. Именно поэтому лечение должно быть комплексным. Кодированием лучше завершать процедуру лечения, а не начинать с нее.

- А как насчет таблеток, которые родственники подсыпают больному алкоголизмом, как правило, без его ведома?

- Эти таблетки создают непереносимость спиртного. В организме нарушается процесс разрушения алкоголя. Появляются в большом количестве недоокисленные продукты, они токсичны и очень ядовиты. Так что вместо пользы сердобольные родственники наносят больному дополнительный вред, что может привести к печальному исходу.

- Бесплатно от алкоголизма лечиться можно?

- Можно. Но для этого надо прийти в наркологический диспансер с паспортом, не скрывая своего ФИО, то есть зарегистрироваться официально.

- А вы потом на работу не сообщите?

- Никуда мы не сообщаем. Разве что в правоохранительные органы - по запросу суда или прокуратуры.

- Но в справке для ГАИ - на получение прав - напишете, что имярек такой-то состоит у вас на учете?

- Справка выдается не о том, состоит или не состоит человек на учете в наркодиспансере, а страдает или не страдает наркологическими заболеваниями. И если заболевание не зашло слишком далеко, а человек изъявляет желание лечиться от пагубной привычки, то на получении водительских прав факт обращения в наркодиспансер за помощью не отражается.

- Каким образом заставить пьющего члена семьи обратиться к наркологу?

- Это самая большая наша проблема. Нам приходится иметь дело с людьми, которые не признают своей болезни и не видят необходимости лечиться. К наркологам, как правило, обращаются, когда необходимо вывести из состояния запоя или тяжелого похмелья. Но получив необходимую помощь, такие пациенты от дальнейшего лечения отказываются, утверждая, что алкогольной зависимости у них нет.

- Если человек находится на первой стадии алкоголизма, может ли он самостоятельно избавиться от пагубной зависимости, не прибегая к помощи нарколога?

- Может, если у него есть цель в жизни, если есть сдерживающие факторы семьи, если будет заниматься аутогенной тренировкой. Можно обратиться за поддержкой к психологу или в общество "анонимных алкоголиков".

- Насколько эффективен метод "анонимных алкоголиков"?

- Метод "анонимных алкоголиков" - это не лечение, а адаптация алкоголиков к жизни без спиртного. Метод основан на идее, что алкоголику никто, кроме товарищей по несчастью, помочь не может. Алкоголики посещают такие группы на протяжении нескольких лет, это позволяет им объективно оценить свою болезнь и абстрагироваться от нее.

- Говорят, что бывших алкоголиков не бывает, как не бывает и бывших наркоманов. То есть алкоголизм неизлечим?

- К сожалению, чудодейственного средства, которое могло бы навсегда избавить от алкогольной зависимости, в настоящее время нет. Даже спустя много лет пациент остается потенциальным алкоголиком, и пить спиртное в умеренных количествах ему не удастся никогда. Если такой человек начнет употреблять даже маленькие дозы алкоголя, вскоре он обязательно вернется к тому, с чего началось его лечение.

После десятилетней ремиссии алкоголик может вновь спиться в считанные недели. При этом слабоалкогольные и даже безалкогольные напитки не менее опасны, чем крепкие, поскольку, попробовав их, больной живо вспоминает алкогольную эйфорию и вскоре переходит на крепкие напитки. Такова особенность нашего мозга - он крепко хранит все, что отпечаталось в памяти.

Но это не значит, лечить алкоголизм бесполезно. У человека, полностью отказавшегося от спиртного, буквально через полгода восстанавливается здоровье - физическое и психическое. Восстанавливаются "система награды" мозга, обмен веществ, ферменты печени. Но при условии, что человек будет вести трезвый образ жизни. Ни принимать ни грамма алкоголя!

Хронический алкоголизм можно сравнить с сахарным диабетом. Это тоже неизлечимая болезнь, но с ней можно жить. Если изменить рацион питания, полностью отказаться от мучного и сладкого.

Но для того, чтобы вылечиться от алкоголизма, нужна большая воля и выдержка. Нужно желание человека изменить жизнь к лучшему. Нужна поддержка семьи. Если наступает обострение, нужно снова начинать лечение и набирать количество дней трезвости. Если год не пьет - это хорошо. Месяц не пьет - тоже хорошо. Не пьет же! Способность пить нормально человеком утрачивается навсегда. И в этом смысле алкоголизм, конечно, неизлечим.

Три стадии алкоголизма

1. Человек необязательно пьет каждый день - он может выпить рюмку раз в месяц. Но если человек превращает прием алкоголя в ритуал, перед тем как выпить, он возбужден, повышено настроение - это показывает зависимость от спиртного. Без алкоголя у такого человека начинаются спад настроения, депрессия, нервные срывы. После рюмки наступает состояние эйфории, появляется тяга выпить еще, чтобы получить удовольствие. Нередки провалы в памяти. Эта стадия может продолжаться от 1 года до 6 лет.

2. Частые запои, сопровождающиеся тяжелым похмельем. Если человек не выпьет, когда ему хочется, наступает состояние, похожее на "ломку", он становится агрессивным. Начинаются проблемы в семье и на работе, без спиртного жизнь теряет смысл. Начинает формироваться круг собутыльников. Выпить хочется постоянно, а переносимость высоких доз алкоголя растет. Стадия длится от 15 до 20 лет.

3. Последняя стадия. Человек пьет не для удовольствия, а чтобы избавиться от похмелья. Переносимость спиртного пропадает, мужчина пьет понемногу, но запои длятся 5-7 дней. Наступает нарушение мозговой деятельности, моральная деградация, цирроз печени, импотенция, алкогольный психоз, паранойя.