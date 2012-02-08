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Средняя продолжительность жизни в РФ к 2025 г. может вырасти
8 февраля, ZRPRESS. Заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Максим Топилин заявил в ходе заседания рабочей группы по развитию человеческих ресурсов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, что средняя продолжительность жизни в РФ к 2025 году может вырасти до 75-80 лет.
Замминистра отметил: «Мы стремимся довести показатели продолжительности жизни населения до уровня развитых стран - 75-80 лет».
Как пояснил представитель Минздравсоцразвития РФ, за этот период планируется создать условия для того, чтобы в каждой российской семье было не меньше двух детей. Основной целью демографической политики РФ является довести численность населения страны к 2016 г. до 143 млн человек, а к 2025г. - до 145 млн. человек, передает РБК.
«Золотой Рог».
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