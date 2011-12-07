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Россия снизит пошлины на импортные лекарства
Это произойдёт после вступления РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО).
В рамках вступления в ВТО Россия согласилась снизить ставки пошлин на импортные лекарства с 15% до 6,5%. Одновременно опережающими темпами будут снижаться пошлины на медицинское оборудование и лекарственные субстанции (с 5% до 2-3%). Снижение ставок будет происходить в течение переходного периода, предназначенного для осуществления либерализации доступа иностранных товаров на российский рынок, который составит 2-3 года.
Окончательный протокол о присоединении России к ВТО был принят 10 ноября. Рабочая группа, состоящая из 62 членов ВТО, предварительно одобрила пакет документов российского присоединения. Это означает, что Россию могут формально принять в организацию на министерской конференции, которая пройдет 15-17 декабря 2011 года. Внутренние ратификационные процедуры в России должны быть завершены к 15 июня 2012 года.
«Журнал Здоровья».
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