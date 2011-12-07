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Женский пол на Земле - в дефиците
По прогнозам демографов, вскоре на планете могут появиться «нации холостяков». В последние годы в мире рождается рекордно низкое количество девочек.
Несмотря на то что население Земли продолжает увеличиваться и перевалило уже за 7 млрд, большую часть прироста дают именно мальчики. Это беспокоит многих демографов: они считают, что нехватка женщин в ближайшие десятилетия может оказать на судьбу человечества не менее ощутимое влияние, чем глобальное потепление. В среднем в мире на каждые 100 младенцев женского пола приходится 104-106 мальчиков. В Индии соотношение составляет 112 мальчиков на 100 девочек, в Китае - 120 мальчиков на 100 девочек, а ведь в этих странах проживает немалая доля населения Земли. Здесь родители традиционно хотят, чтобы у них родился мальчик, и если при проведении УЗИ они узнают, что ожидается девочка, то зачастую решают делать аборт. Из-за этого в мире ежегодно погибают около 160 млн эмбрионов женского пола. Власти Индии и Китая ввели запрет на аборты, обусловленные полом ребенка, но чиновники признают, что этот закон соблюдается очень плохо.
«Журнал Здоровья».
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