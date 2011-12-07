Когда рак подаёт сигнал

Чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов на выздоровление - утверждают онкологи. Одним из самых эффективных способов диагностики рака на ранних стадиях является анализ на онкомаркеры.

Статистика неумолима: заболеваемость раком во всем мире продолжает расти. Причин тому огромное множество - это и общее ухудшение экологической ситуации, и распространение вредных привычек (курение, алкоголь), употребление канцерогенов в пищу и применение их в быту и т.д. К большому сожалению, рак молодеет: страшный диагноз всё чаще ставится мужчинам и женщинам в полном расцвете сил, молодым людям и даже детям. Специалисты не устают повторять: чем раньше выявляется опухоль, тем легче справиться с болезнью и тем выше вероятность полного излечения. Одним из самых эффективных методов исследования в комплексной диагностике раковых заболеваний являются опухолевые, или онкомарке-ры.

Онкомаркеры - это особые белки, которые обнаруживаются в крови и/или моче больных раком. Они выделяются клетками злокачественной опухоли (или соседними с опухолью клетками) либо являются реакцией организма на наличие опухоли. Онкомаркеры попадают в кровь с момента возникновения новообразования, а значит, диагностика заболевания возможна уже на самых ранних стадиях. Во многих случаях повышение уровня онкомаркеров происходит за несколько месяцев до появления первых симптомов опухолей, определяемых обычными мето-дами исследования (рентген, УЗИ, МРТ).

Чаще всего для диагностики рака используют следующие антигены (онкомаркеры) в крови за-болевшего человека:

- АФП (альфа-фетопротеин);

- ХГЧ (хорионический гонадотропин человека);

- ПСА (специфический антиген простаты);

- РЭА (раково-эмбриональный антиген);

- СА 125 (онкомаркер яичников);

- СА 15 - 3 (онкомаркер молочной железы);

- СА 19 - 9 (онкомаркер поджелудочной железы).

Анализ на онкомаркеры позволяет не только обнаружить злокачественную опухоль, но и оценить эффективность проводимого лечения и при необходимости подобрать другую схему терапии. Если концентрация опухолевых маркеров не снижается в процессе лечения или после операции, это говорит о том, что выбранный способ лечения неэффективен. Результаты этого анализа учитывают также при решении вопроса о прекращении или продолжении консервативной терапии.

Уровень опухолевых маркеров предпочтительнее оценивать в динамике. При регулярном наблюдении за этим показателем метастазы можно обнаружить за 4-6 месяцев до начала клинических проявлений. Онкомаркеры позволяют также вовремя «поймать болезнь», если вдруг намечается рецидив.

Если одни онкомаркеры дают информацию о поражении конкретных органов, то другие могут сигнализировать о раковых опухолях различной локализации. Кроме того, чувствительность показателей может быть неодинаковой при различных типах опухолей одного и того же органа. Поэтому на ранних стадиях для установления точного диагноза зачастую приходится оценивать несколько онкомаркеров в комплексе. Кроме того, врач может направить пациента на дополнительное обследование (биохимические показатели, гормоны, МРТ, УЗИ, колоноскопия, гастроскопия, рентгенография и др.).

Важно отметить, что повышенный уровень онкомаркеров не всегда говорит об онкологическом заболевании: в некоторых случаях речь идёт о доброкачественных состояниях. Но и тогда анализ на онкомаркеры может быть полезен, поскольку он сигнализирует о нарушениях в работе различных органов.

"Журнал Здоровья". По материалам сайтов diagnos.ru, policlinica.ru, cironline.ru