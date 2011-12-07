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Когда рак подаёт сигнал
Чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов на выздоровление - утверждают онкологи. Одним из самых эффективных способов диагностики рака на ранних стадиях является анализ на онкомаркеры.
Статистика неумолима: заболеваемость раком во всем мире продолжает расти. Причин тому огромное множество - это и общее ухудшение экологической ситуации, и распространение вредных привычек (курение, алкоголь), употребление канцерогенов в пищу и применение их в быту и т.д. К большому сожалению, рак молодеет: страшный диагноз всё чаще ставится мужчинам и женщинам в полном расцвете сил, молодым людям и даже детям. Специалисты не устают повторять: чем раньше выявляется опухоль, тем легче справиться с болезнью и тем выше вероятность полного излечения. Одним из самых эффективных методов исследования в комплексной диагностике раковых заболеваний являются опухолевые, или онкомарке-ры.
Онкомаркеры - это особые белки, которые обнаруживаются в крови и/или моче больных раком. Они выделяются клетками злокачественной опухоли (или соседними с опухолью клетками) либо являются реакцией организма на наличие опухоли. Онкомаркеры попадают в кровь с момента возникновения новообразования, а значит, диагностика заболевания возможна уже на самых ранних стадиях. Во многих случаях повышение уровня онкомаркеров происходит за несколько месяцев до появления первых симптомов опухолей, определяемых обычными мето-дами исследования (рентген, УЗИ, МРТ).
Чаще всего для диагностики рака используют следующие антигены (онкомаркеры) в крови за-болевшего человека:
- АФП (альфа-фетопротеин);
- ХГЧ (хорионический гонадотропин человека);
- ПСА (специфический антиген простаты);
- РЭА (раково-эмбриональный антиген);
- СА 125 (онкомаркер яичников);
- СА 15 - 3 (онкомаркер молочной железы);
- СА 19 - 9 (онкомаркер поджелудочной железы).
Анализ на онкомаркеры позволяет не только обнаружить злокачественную опухоль, но и оценить эффективность проводимого лечения и при необходимости подобрать другую схему терапии. Если концентрация опухолевых маркеров не снижается в процессе лечения или после операции, это говорит о том, что выбранный способ лечения неэффективен. Результаты этого анализа учитывают также при решении вопроса о прекращении или продолжении консервативной терапии.
Уровень опухолевых маркеров предпочтительнее оценивать в динамике. При регулярном наблюдении за этим показателем метастазы можно обнаружить за 4-6 месяцев до начала клинических проявлений. Онкомаркеры позволяют также вовремя «поймать болезнь», если вдруг намечается рецидив.
Если одни онкомаркеры дают информацию о поражении конкретных органов, то другие могут сигнализировать о раковых опухолях различной локализации. Кроме того, чувствительность показателей может быть неодинаковой при различных типах опухолей одного и того же органа. Поэтому на ранних стадиях для установления точного диагноза зачастую приходится оценивать несколько онкомаркеров в комплексе. Кроме того, врач может направить пациента на дополнительное обследование (биохимические показатели, гормоны, МРТ, УЗИ, колоноскопия, гастроскопия, рентгенография и др.).
Важно отметить, что повышенный уровень онкомаркеров не всегда говорит об онкологическом заболевании: в некоторых случаях речь идёт о доброкачественных состояниях. Но и тогда анализ на онкомаркеры может быть полезен, поскольку он сигнализирует о нарушениях в работе различных органов.
"Журнал Здоровья". По материалам сайтов diagnos.ru, policlinica.ru, cironline.ru
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