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Найден белок, мешающий зачатию
Найден белок, избыток которого препятствует зачатию, а недостаток делает матку неспособной удержать эмбрион.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона изучили 106 случаев необъяснимого бесплодия. Все известные причины были проверены и отвергнуты врачами. Учёные выяснили, что у некоторых пациенток клетки эпителия, выстилающие матку, содержат повышенное количество фермента SGK1 - все попытки забеременеть у этих дам заканчивались неудачей. У других уровень фермента был сильно понижен - в этом случае в финале всегда происходили выкидыши.
Последующие эксперименты подтвердили гипотезу: фермент SGK1 оказался довольно тонким инструментом, определяющим готовность женского организма к зачатию и беременности. По статистике, одна из шести женщин страдает от бесплодия, а у каждой сотой - проблемы с постоянными выкидышами. Если врачи научатся аккуратно из-менять уровень этого фермента, то возможно, удастся справиться сразу с обеими проблемами.
"Журнал Здоровья".
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