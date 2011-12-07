Найден белок, мешающий зачатию

Найден белок, избыток которого препятствует зачатию, а недостаток делает матку неспособной удержать эмбрион.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона изучили 106 случаев необъяснимого бесплодия. Все известные причины были проверены и отвергнуты врачами. Учёные выяснили, что у некоторых пациенток клетки эпителия, выстилающие матку, содержат повышенное количество фермента SGK1 - все попытки забеременеть у этих дам заканчивались неудачей. У других уровень фермента был сильно понижен - в этом случае в финале всегда происходили выкидыши.

Последующие эксперименты подтвердили гипотезу: фермент SGK1 оказался довольно тонким инструментом, определяющим готовность женского организма к зачатию и беременности. По статистике, одна из шести женщин страдает от бесплодия, а у каждой сотой - проблемы с постоянными выкидышами. Если врачи научатся аккуратно из-менять уровень этого фермента, то возможно, удастся справиться сразу с обеими проблемами.

"Журнал Здоровья".