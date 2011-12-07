Таблетки вместо инсулиновых уколов

Австралийские ученые нашли замену инсулину. Возможно, в скором времени многие инсулинозависимые диабетики смогут перейти на таблетки.

Открытие принадлежит группе исследователей из Технологического университета имени Джона КЕРТИНА. Учёные около 10 лет анализировали миллионы веществ из фармацевтических баз данных, пытаясь сымитировать молекуляр-ную карту инсулина. В итоге оказалось, что необходимым параметрам отвечает только одно вещество.

Ученые убеждены, что их разработка произведет революцию в лечении инсулинозависимого диабета (или диабета второго типа), который является одним из самых быстрорастущих и наиболее опасных в мире заболеваний. По данным медицинской статистики, у 95% диабетиков ­ заболевание второго типа.

"Журнал Здоровья".