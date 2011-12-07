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Первые шаги - в хорошей обуви

07 Декабря 2011, 23:49 | Дальний Восток

Ваш малыш уверенно встает на ножки, начинает ходить? Значит, из пинеток он уже вырос - пришло время покупать настоящую обувь. Что нужно учитывать при покупке?

Крохотному пешеходу важно обеспечить устойчивость. Обратите внимание на пятку: задник ботинка должен быть цельным, жестким. Если он легко сминается под вашими пальцами, покупать такую обувь не стоит: задник не сможет надежно фиксировать стопу, а это чревато нарушениями в формировании стопы, которые потом придётся исправлять.

Желательно, чтобы обувь была выше лодыжки и поддерживала голеностопный сустав. Устойчивость обеспечивает и застежка. Оптимальный вариант - липучка: шнурки могут развязаться и, наступив на них, малыш упадет, а молния - это всегда риск защепить кожу. Лучше, если мысок обуви будет закрытым и средне-жестким - это защитит пальчики от ушибов.

Терморегуляция у малышей несовершенна, поэтому лучше выбирать обувь из натуральных материалов.

Теперь о подошве: ее роль - обеспечить дополнительную амортизацию стопы, чтобы ребенок не уставал при ходьбе. Она должна быть достаточно твердой, но в то же время гибкой - попробуйте, легко ли ее согнуть. Кроме того, нужен маленький широкий каблучок, высотой 0, 3-0, 5 см. От него зависит правильное формирование внутреннего продольного свода стопы.

И последнее. Специальную ортопедическую обувь и ортопедические стельки приобретайте только по назначению врача. Если вам кажется, что малыш неправильно ставит стопу при ходьбе, посоветуйтесь с ортопедом.

"Журнал Здоровья". По материалам сайта medikforum.ru.

Автор: По материалам сети Интернет
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