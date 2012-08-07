Российским врачам посулили зарплату в 90 тысяч рублей

Министр здравоохранения России Вероника СКВОРЦОВА заявила, что в ближайшее время врачебные специальности будут достойно оплачиваться. По словам министра, это, безусловно, привлечет в медицину молодых специалистов. К 2018 году средняя зарплата медицинского работника в России должна достигнуть 90 тыс. рублей, отметила Скворцова.

«Мы жестко следуем указам президента. У нас задача выйти на 200% от средней по экономике региона зарплаты к 2018 году, и мы выйдем», — констатировала министр. Правда, остается вопрос региональных отличий. По заверениям Скворцовой, данные различия будут учтены.

Что касается платной медицины, то, по итогам 3 квартала 2011 года, больше всех в секторе зарабатывают врачи-косметологи. Их средняя зарплата составляет 50-80 рублей в месяц, но может доходить и до 180 тыс., передает MedDaily.

Далее идут акушеры-гинекологи с 45-90 тыс. рублей в месяц («потолок» — 130 тыс.). Анестезиологи-реаниматологи тоже не могут рассчитывать на зарплату выше 130 тыс. Их средний показатель — 48-66 тыс. Меньше всех получают педиатры (37-47 тыс. рублей) и врачи функциональной диагностики (35-45 тыс.).

«Золотой Рог».