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Российским врачам посулили зарплату в 90 тысяч рублей
Министр здравоохранения России Вероника СКВОРЦОВА заявила, что в ближайшее время врачебные специальности будут достойно оплачиваться. По словам министра, это, безусловно, привлечет в медицину молодых специалистов. К 2018 году средняя зарплата медицинского работника в России должна достигнуть 90 тыс. рублей, отметила Скворцова.
«Мы жестко следуем указам президента. У нас задача выйти на 200% от средней по экономике региона зарплаты к 2018 году, и мы выйдем», — констатировала министр. Правда, остается вопрос региональных отличий. По заверениям Скворцовой, данные различия будут учтены.
Что касается платной медицины, то, по итогам 3 квартала 2011 года, больше всех в секторе зарабатывают врачи-косметологи. Их средняя зарплата составляет 50-80 рублей в месяц, но может доходить и до 180 тыс., передает MedDaily.
Далее идут акушеры-гинекологи с 45-90 тыс. рублей в месяц («потолок» — 130 тыс.). Анестезиологи-реаниматологи тоже не могут рассчитывать на зарплату выше 130 тыс. Их средний показатель — 48-66 тыс. Меньше всех получают педиатры (37-47 тыс. рублей) и врачи функциональной диагностики (35-45 тыс.).
«Золотой Рог».
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