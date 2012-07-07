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Минздрав намерен возвращать половину цены лекарств по рецепту

07 Июля 2012, 22:51 | Дальний Восток

Минздрав России планирует разработать такую стратегию лекарственного обеспечения, которая позволит к 2016 году возмещать работающим россиянам 50% от стоимости препаратов, приобретенных по рецепту врача, а также сохранить все существующие льготы по лекарственному обеспечению для отдельных категорий граждан, сообщила 7 июля глава ведомства Вероника Скворцова.

Она напомнила, что, согласно указу президента РФ, Минздрав должен разработать стратегию лекарственного обеспечения населения России и представить ее в правительство до 1 января 2013 года.

"Мы планируем начать с 2014 года пилотные проекты нескольких альтернативных подходов, которые сейчас нами разрабатываются, чтобы с 2016 года попытаться перейти на новые механизмы государственного возмещения стоимости тех лекарств, которые входят в рецептурный перечень. Полностью всю разницу мы, естественно, компенсировать не сможем", - сказала Скворцова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По ее словам, в настоящее время рынок рецептурных препаратов составляет 220 миллиардов рублей в год.

"Мы попытаемся выйти на пятидесятипроцентное возмещение для работающих граждан и сохраним те льготы, которые существуют на сегодняшний день. Льготы урезаться не будут, а дополнительные механизмы будут включены, но под встречные обязательства. Мы хотим воспользоваться этим внедрением, чтобы заставить людей больше внимания уделять своему здоровью", - отметила министр.

Система обязательного медицинского страхования в РФ предусматривает компенсацию, если лекарства положены человеку по заболеванию и были назначены врачом. Для этого необходимо иметь подтверждающие документы - рецепт и чек. При этом в истории болезни обязательно должна быть запись о том, что пациенту необходимо это лекарство, но его нет в наличии в медучреждении. За получением компенсации человек может обратиться в больницу, врач которой прописал приобретенные медикаменты, пишет РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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