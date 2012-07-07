Минздравсоцразвития разделили надвое

В конце мая Министерство здравоохранения и социального развития РФ прекратило свое существование, вместо него образованы два новых ведомства.

Новоявленное Министерство труда и социальной защиты возглавил Максим ТОПИЛИН, министром здравоохранения стала Вероника СКВОРЦОВА. Она уже заявила, что в ближайшей перспективе Минздрав не собирается сокращать число бесплатных медицинских услуг. К 2015 году планируется создать бездефицитную финансовую систему Федерального Фонда обязательного медстрахования. В то же время Скворцова отметила, что нет ни одной системы здравоохранения в мире, которая может взять на себя финансирование всех медуслуг, поскольку медицина развивается быстрыми темпами и новые технологии стоят очень дорого.

«Золотой Рог».