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Закон об ограничении курения будет доработан
Правительство вернуло в Госдуму на доработку законопроект «О защите здоровья населения от последствий потребления табака», предусматривающий запрет на курение в общественных местах.
В ближайшее время антитабачный закон будет согласован с Минпромом, Минсельхозом и Минфином, а затем вновь направлен в Правительство. Ранее эксперты высказывали мнение, что производители табачных изделий будут препятствовать принятию этого закона Госдумой. По их словам, самые большие опасения у табачных компаний вызвал пункт, запрещающий выкладку сигарет на витринах магазинов, а также запрет на курение в барах и ресторанах.
Согласно данным Минздрава, 44 миллиона взрослых граждан страны являются курильщиками, что составляет порядка 40% населения страны. Пассивными курильщиками при этом являются 80% россиян.
«Золотой Рог».
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