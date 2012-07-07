Закон об ограничении курения будет доработан

Правительство вернуло в Госдуму на доработку законопроект «О защите здоровья населения от последствий потребления табака», предусматривающий запрет на курение в общественных местах.

В ближайшее время антитабачный закон будет согласован с Минпромом, Минсельхозом и Минфином, а затем вновь направлен в Правительство. Ранее эксперты высказывали мнение, что производители табачных изделий будут препятствовать принятию этого закона Госдумой. По их словам, самые большие опасения у табачных компаний вызвал пункт, запрещающий выкладку сигарет на витринах магазинов, а также запрет на курение в барах и ресторанах.

Согласно данным Минздрава, 44 миллиона взрослых граждан страны являются курильщиками, что составляет порядка 40% населения страны. Пассивными курильщиками при этом являются 80% россиян.

«Золотой Рог».