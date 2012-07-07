России нужна государственная профилактическая программа для подростков

Об этом заявил Главный педиатр РФ, директор Научного центра здоровья детей РАМН Александр БАРАНОВ.

По его информации, за последние 5 лет заболеваемость российских подростков выросла почти на 90%. Главный педиатр связывает это с отсутствием государственных профилактических программ. «Педиатры еще четыре года назад предлагали создать федеральную программу по охране здоровья подростков, но пока такой программы нет», - посетовал Баранов. По данным медицинской статистики, около трети детей, поступающих в российские школы, имеют отклонения в состоянии здоровья, а к окончанию обучения этот показатель увеличивается до 70%.

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