Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Минздрав уточнил порядок лечения россиян за рубежом
Ведомство составило перечень документов, необходимых для того, чтобы направить больного на лечение за границу за счет средств федерального бюджета, а также сроки их рассмотрения специальной комиссией Минздрава.
Кроме заявления пациент должен предоставить в министерство копии паспорта или свидетельства о рождении и выписного эпикриза из медицинской карты, выданного федеральным медучреждением. В эпикризе должно содержаться заключение врачебной комиссии о наличии показаний для отправки больного за границу. Пациент может получить отказ при отсутствии указанных документов, а также если на территории РФ есть возможность оказания необходимой медицинской помощи. Руководство иностранной клиники также может отказать пациенту в лечении.
По оценкам экспертов, ежегодные расходы россиян на лечение за рубежом составляют порядка миллиарда долларов, на лечение в зарубежные клиники отправляются около 70 тысяч россиян в год. Основной причиной таких поездок является отсутствие возможности получить аналогичную медицинскую помощь на территории России.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм