Минздрав уточнил порядок лечения россиян за рубежом

Ведомство составило перечень документов, необходимых для того, чтобы направить больного на лечение за границу за счет средств федерального бюджета, а также сроки их рассмотрения специальной комиссией Минздрава.

Кроме заявления пациент должен предоставить в министерство копии паспорта или свидетельства о рождении и выписного эпикриза из медицинской карты, выданного федеральным медучреждением. В эпикризе должно содержаться заключение врачебной комиссии о наличии показаний для отправки больного за границу. Пациент может получить отказ при отсутствии указанных документов, а также если на территории РФ есть возможность оказания необходимой медицинской помощи. Руководство иностранной клиники также может отказать пациенту в лечении.

По оценкам экспертов, ежегодные расходы россиян на лечение за рубежом составляют порядка миллиарда долларов, на лечение в зарубежные клиники отправляются около 70 тысяч россиян в год. Основной причиной таких поездок является отсутствие возможности получить аналогичную медицинскую помощь на территории России.

«Золотой Рог».