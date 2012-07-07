Минздрав озаботился проблемой кадров

Кадровое наполнение отрасли - самое слабое звено российского здравоохранения, заявила Вероника СКВОРЦОВА, руководитель Минздрава.

По словам Скворцовой, кадровые вопросы в деятельности Минздрава отныне будут стоять на первом месте. Среди других приоритетов новообразованного ведомства министр называет образование, науку, биомедицину и профилактику заболеваний.

Самый острый дефицит ощущается в рядах фельдшеров и медсестёр - 800 тысяч человек. В рамках решения этой проблемы студентам медицинских вузов старших курсов на федеральном уровне дано официальное разрешение работать на штатных должностях среднего медперсонала. Что касается врачей различных клинических специальностей, то здесь дефицит кадров составляет почти 153 тысячи человек. Ежегодно из сферы здравоохранения уходят порядка 22-25 тысяч человек. Такие данные были озвучены на конференции «Медицинское образование - 2012».

Еще одной проблемой является кадровый дисбаланс. Если в поликлиниках страны ощущается значительная нехватка кадров - порядка 187,5 тысяч человек, то в стационарах - переизбыток, который составляет 34,7 тысяч человек, пишет medportal.ru.

В «денежной» стоматологии наблюдается трехкратный переизбыток специалистов, в то же время российским медучреждениям не хватает 49,5% врачей общей практики, 84,5% ревматологов и 84% пульмонологов. В дефиците также диетологи, нефрологи и детские онкологи (здесь ситуация вообще катастрофическая). В избытке - офтальмологи, хирурги и травматологи-ортопеды.

По предварительным прогнозам, в 2012 году количество выпускников по медицинским специальностям составит 22,6 тысяч человек. Многие выпускники идут на те специальности, где уже зафиксирован переизбыток, и изменить такое положение дел на сегодняшний день не представляется возможным.

По мнению Алексея ЛЫСЯКОВА, члена комитета по охране здоровья Госдумы РФ, кадровая ситуация не изменится, пока на здравоохранение не будет направляться порядка 8% ВВП. «При нормальном финансировании все вопросы решаются, а без денег нет ставок, нет коек, нет образования, нет квалификации, - считает депутат. - Рано или поздно нам все равно придется платить - если не деньгами, то жизнями».

«Золотой Рог».