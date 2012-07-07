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Сменить лечащего врача теперь не составит проблемы
Минздравсоцразвития незадолго до своего расформирования утвердило механизм замены лечащего врача по желанию пациента.
Само по себе это право существует в российском законодательстве давно, но воспользоваться им всегда было непросто. Окончательное решение во многом зависело от позиции главного врача медучреждения.
Теперь, чтобы поменять лечащего врача при оказании помощи общего типа (в поликлинике, амбулатории, диспансере, больнице и т. п.), необходимо написать заявление на имя главного врача с указанием причин, по которым вы этого требуете. Причины могут быть любые - от недовольства стилем общения до недоверия врачу и его компетентности, от неудобного графика его работы до конкретного конфликта. Руководитель в течение трех рабочих дней должен письменно или устно проинформировать пациента о том, какие еще врачи есть в учреждении и какой у них график работы, чтобы пациент мог сделать выбор. Для перехода к выбранному доктору необходимо получить его согласие. Он имеет право отказать, если, например, перегружен работой.
Единственное ограничение - по вызову на дом будет приходить участковый терапевт, поскольку территориальный принцип обслуживания сохраняется.
«Золотой Рог».
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