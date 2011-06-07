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Боли в спине: как избавиться?
Боли в спине хоть раз в жизни испытывает каждый второй из нас. Есть точка зрения, что это - расплата человечества за переход в вертикальное положение. Но людям от этого не легче. Наш гость - профессор Федор ГОРБУНОВ, руководитель неврологического отделения Российского научного центра реабилитации и физиотерапии.
- Причины многих болей, и не только в спине, кроются в неблагополучии позвоночника, который представляет собой очень сложную конструкцию из костных тканей, межпозвонковых дисков, мышечно-связочного аппарата, кровеносных и лимфатических сосудов, нервов. Межпозвонковые диски дают позвонкам возможность, не соприкасаясь, совершать движения относительно друг друга. При рождении ребенка позвонки очень подвижны, но постепенно амплитуда их перемещений уменьшается, и в возрасте 17 - 20 лет устанавливается стереотип движения, который остается у человека на многие годы. Неприятности могут происходить, в частности, из-за наследственных факторов. Родители могут "подарить" ребенку аномальную конфигурацию позвоночника, измененные тела позвонков, слабость связочного аппарата, который должен удерживать позвоночный столб в оптимальном положении. Так что не забывайте о профилактике - удобные ортопедические матрасы с детства в будущем могут значительно упростить жизнь вашему чаду.
Причинами болезни могут стать и воспалительные процессы - инфекционного, аллергического или токсического происхождения. Однако самая распространенная причина - естественный процесс старения позвоночника. С годами межпозвоночные диски теряют влагу и становятся рыхлыми. Они выдавливаются из удерживающих их фиброзных колец, образуя грыжи. Если грыжа направлена в сторону спинного мозга, она начинает давить на нервные окончания, что и вызывает боли. В некоторых случаях остеохондроз развивается еще с молодого возраста, однако человек до старости не подозревает, что он у него имеется.
Но чаще всего под воздействием какой-то непривычной нагрузки стереотип положения позвоночника нарушается, и тогда возникают болезненные ощущения в прилегающих к нему тканях или даже отдаленных от него. У многих женщин это происходит в период вынашивания ребенка. С определенным возрастом у женщин угасает гормональная деятельность, и эта перестройка особенно сказывается на позвоночнике. Из позвонков вымывается кальций, они становятся мягкими. Создаются условия для "усадки" позвонков по нагрузочной оси. Все, что прежде сформировано, - соотношения суставных поверхностей, костей и сосудов, нервных окончаний, - претерпевает существенные изменения, и это приводит к болевым синдромам.
Следует помнить и об опасности бесконтрольных занятий шейпингом, гимнастикой типа йоги (с чрезмерными нагрузками на шейный отдел позвоночника). Некоторые дамы, чтобы сбросить лишний вес, начинают голодать да плюс к тому изнуряют себя физическими упражнениями. Нарушаются обменные процессы, и все шлаки, возникающие при интенсивной мышечной деятельности, не выводятся из организма, а становятся токсинами - в том числе и для мышечно-связочного аппарата позвоночника. Боли возникают у женщин, выполняющих сидячую работу. Чтобы избежать неприятностей, им необходимо периодически менять позу, делать движения головой, массировать шею, чтобы усилить кровообращение и мышечный тонус.
А можно заработать болезнь и дома, сидя часами перед телевизором в мягком кресле или на стуле с укороченной спинкой. В том и другом случаях позвоночник неестественно прогибается, и это может привести к катастрофе.
Сидеть и спать нужно удобно
Условия работы играют очень большую роль в возникновении болевых синдромов:
во-первых, при сидении необходимо опираться на спинку кресла или стула не менее чем тремя точками;
во-вторых, постель лучше всего иметь жесткую - упругие пружины, сверху достаточно плотный матрас, волосяной или ватный, но ни в коем случае не поролоновый.
И последнее - удобный пружинный матрас с натуральными наполнителями - это залог здоровья вашего позвоночника, спокойного сна ночью и бодрого настроения утром.
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