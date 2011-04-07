Сам себе киллер

Знания о вреде курения, как правило, ограничиваются заезженной фразой о том, что капля никотина убивает лошадь, и опасениями умереть от рака. Последнее не лишено весомых оснований: сигаретный дым содержит около трех тысяч известных нам составных элементов, 16 из которых могут стать причиной развития раковой опухоли.

Как утверждает заведующий диспансерным отделением Приморского краевого наркотического диспансера Игорь КОВАЛЕВ, никотин вызывает сильнейшую зависимость. Уже через несколько недель с момента начала курения большинство людей замечает, что сигарета становится почти необходимым условием для поддержания хорошего самочувствия. В случае прекращения поступления в организм никотина у курильщика развиваются явления абстиненции (физические и психические расстройства), снимаемые или облегчаемые после приема очередной "дозы".

Как "садятся" на сигареты

При употреблении алкоголя, наркотика или выкурив сигареты у человека в мозгу остается след, это относится и ко всем нашим действиям или поступкам. Если этот след подкрепляется положительными эмоциями, то, соответственно, мозг настраивается на то, чтобы повторить приятные ощущения. И когда "приятные ощущения" повторяются еще раз, то на этот "след" накладывается еще один. Но как бы человек ни старался попробовать еще раз ощутить первое впечатление, картина становится уже не столь яркой, как первый раз. Таким образом возникает иллюзия: я сделал что-то не так, надо еще раз повторить и все-таки ощутить первое впечатление. Но это невозможно, так как первое впечатление бывает только раз в жизни, на то оно и первое.

Тем не менее какая-то часть этого комфортного состояния все равно остается, и что бы ни говорили, но все зависимости мы приобретаем в моменты радости, горя или "от нечего делать".

Суть человеческой природы такова, что человек стремится повторить те ощущения, от которых он получает удовольствие. Так возникает условный рефлекс: выкурил сигарету - и стало хорошо. Когда этот условный рефлекс переходит в систему и в силу каких-то определенных обстоятельств не удается "вовремя" выкурить сигарету, то возникает, соответственно, "плохо".

Никто из начинающих курить не собирается курить всю жизнь. И никто не собирается быть зависимым, как "те, другие", которые курят и не могут оторваться от сигареты. Каждый начинающий предполагает: "я курю тогда, когда мне хорошо, и потому, что мне это нравится, а когда захочу бросить, то смогу это сделать в любой момент". Но это иллюзия.

Со временем, на каком-то этапе, человек решает бросить курить, но отказ от приятного впечатления превращается в дискомфортное состояние - организму без сигареты уже становится плохо.

Конечно, можно час, два, три помучиться, зная, что через какой-то промежуток времени я все равно сигарета будет выкурена. И на фоне такого "отказа" человек получает еще более приятное состояние, чем, когда он систематически курил. Так возникает зависимость.

Если куришь, то ты в "плюсе"

Когда приходишь к мысли, что неплохо бы отказаться от табака, надо четко осознавать причины, которые привели к этому решению. Обычно причина одна - "не очень хорошо влияет на здоровье". Но на первом этапе таких рассуждений получается, что здоровье вроде как и не сильно страдает. И вот тут начинаешь взвешивать "плюсы" и "минусы" курения как привычки. И как ни крути, "плюсов" оказывается больше, а "минус" только один - курение несколько вредит моему здоровью. В плюсах же оказываются: "когда я выкурю сигарету мне хорошо", "когда я выкурю сигарету в стрессовой ситуации, то успокаиваюсь", "когда я перед сном покурю, то сплю хорошо" и так далее. Продолжая такую цепь рассуждений, оказывается, что "плюсов" от табака не так уж и мало. Но именно так считает свои "плюсы" человек, который на самом деле хочет продолжать курить и создавать атмосферу комфорта в организме.

Те же люди, которые находят, что "минусов" от табака гораздо больше, начинают смещаться к мысли отказа от никотина. Поиск обычно начинается элементарно: с завтрашнего дня, а лучше с понедельника, с первого числа, с первого января. Соответственно, все эти дни наступают, а жизнь-то не меняется вокруг, меняется какое-то внутреннее впечатление. И поэтому человек может бросить "в понедельник", а дальше у всех получается по-разному. Самое сложное - это отказаться от употребления табака в первые три-пять дней. Если человек проходит этот этап, то дальше возникает только психологическая зависимость от никотина.

И чтобы поддержать более или менее комфортное состояние организма в эти первые дни, есть лекарства, которые вам помогут подобрать в Приморском краевом наркологическом диспансере, или можно воспользоваться методами психотерапии в соответствующей клинике. Или клуб некурящих подскажет, как бросить курить. Но в любом случае на шестой день человек будет предоставлен сам себе, вот тогда он и сделает выбор: продолжить употреблять никотин или отказаться от курения.

Вдруг "сорвался"

Никто ведь не делает трагедии, что в сезон пару раз болел простудой, тогда почему это происходит, когда человек, не куривший длительный период, закуривает опять? У каждого могут быть возвраты - не надо делать из этого трагедию. Снова сорвался, не получилось у тебя, значит, что-то оказалось недоработано, были какие-то причины для того, чтобы повернуть все вспять.

И все-таки если желание бросить твердое - то рано или поздно человек сам откажется от этой привычки. Главное умеренно подходить к этой проблеме, и она решится сама собой. А вот если заниматься этим слишком активно, то срабатывает противовес и будет негативный результат.

Ребенок начал курить

Не говорите ему, что курить вредно, если при этом вы сами курите. Это совершенно бессмысленно и бесполезно. Дети очень четко считывают поведение своих родителей. Они фактически "выключают звук" того родителя, который пытается читать нравоучения с сигаретой в руке.